Procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo 2025: horarios y recorrido del 2 de noviembre



La imagen del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo saldrá en procesión el próximo domingo 2 de noviembre, en Antigua Guatemala.

Se trata de una obra de mediados del siglo XVIII. El rostro del Señor Sepultado presenta los ojos a medio cerrar y la boca entreabierta, lo cual da la impresión de un ser humano que acaba de morir víctima de un tormento cruel; en este caso, la crucifixión, según la página oficial de la hermandad. Otra de sus características es la abundante cantidad de sangre que muestra: las perforaciones por clavos en manos y pies, la flagelación y la herida del costado han sido tratadas con gran realismo.

La imagen tiene articulaciones en piernas, brazos y cuello, lo cual facilita su uso en los actos de crucifixión y descendimiento del Viernes Santo. Mide 1.70 metros de alto y 40 centímetros de ancho en la espalda. No se tienen datos que revelen el nombre del escultor.

Desde 1949 se lleva en procesión la imagen del Señor Sepultado también en noviembre como una forma de incrementar su veneración, propiciar el acercamiento entre hermandades y rendir homenaje póstumo a los fieles difuntos. El recorrido procesional se iniciará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 9.45 horas. Desde las 8.30 se celebrará misa solemne y, a las 9.30 horas, las campanas repicarán 76 veces.

El 9 de diciembre de 1979 fue consagrada la imagen del Señor Sepultado por el cardenal Mario Casariego, arzobispo metropolitano de Guatemala. Consagrar una imagen consiste en ungir la cabeza, el pecho, las manos y los pies como acto de dedicación al culto divino.

Fecha:

Domingo 2 de noviembre

Hora:

8 horas Misa Solemne

9.30 Las campanas sonarán 76 veces anunciando el aniversario

9.45 Saldrá la procesión

Lugar:

Escuela de Cristo, Calle de los Pasos y Calle de Fray Rodrigo de la Cruz, esquina, Interior del Convento de la Escuela de Cristo, Antigua Guatemala, Guatemala

