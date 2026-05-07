Proyecto de Maru Archila en zona 1 explora la experiencia en el espacio público

El Espacio Revoltoso, de La Revuelta Arte, ubicado en la zona 1 de Guatemala, está dedicado a celebrar, impulsar y sostener el arte creado por mujeres.

Actualmente, en su residencia está Maru Archila, quien presenta su proyecto Sin lugar. "La calle es el territorio donde Maru Archila aprendió a moverse —a defender su espacio en una fila, a leer una pared con las manos, a reconocer qué constituye el peligro—. Su modo de instinto es la sensación, no la emoción nombrada; lo que se palpa antes de poder describirlo: la vibración de un puente cuando pasan los carros, la textura áspera de una superficie que todavía puede transformarse en otra cosa", es parte de la manera de comunicar este proyecto.

Sin lugar es un juego de significados. En el lenguaje de la corporalidad, nombra una sensación persistente: la de no saber todavía dónde pararse ni a qué se pertenece. Las piezas rescatan objetos del espacio público: una señal de tránsito desatornillada, una red naranja cortada a media cuadra. "Es un gesto de cuidado hacia algo que nadie estaba atendiendo", expresa.

Archila es artista y estudiante de diseño gráfico. Trabaja desde el espacio público mediante empapelados, fanzines e instalaciones. Su práctica utiliza la gráfica como una forma de intervención directa en la calle y aborda temas como la violencia policial y la criminalización. Su trabajo explora las posibilidades de la gráfica fuera de los formatos convencionales. Fue parte de la colectiva Niñas Furia.

La exposición está abierta del 23 de abril a 24 de mayo 2026. (Foto Prensa Libre: La revuelta arte)

Fecha

Cerrará el domingo 24 de mayo

Hora

Miércoles a viernes: 10 a 17 horas

Sábado y domingo: 9 a 13 horas

Lugar

La revuelta arte, 5 avenida, 2-50, zona 1

Entrada:

Gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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