¿Qué causó la lesión en la cabeza de Sean “Diddy” Combs en prisión? TMZ reporta una pelea y autoridades federales la niegan

El rapero Sean “Diddy” Combs habría sufrido una lesión en la cabeza el pasado fin de semana, por la que fue trasladado a un hospital. Días después, medios como TMZ señalan que la causa sería una pelea entre reclusos, mientras que las autoridades niegan esa versión y no esclarecen lo ocurrido.

Durante la madrugada del 10 de octubre, Sean “Diddy” Combs habría sido trasladado de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, a un hospital debido a una lesión en la cabeza. TMZ informó que Combs fue trasladado al hospital por una lesión sufrida en prisión y que regresó al centro penitenciario horas después.

Aunque en ese momento no se reveló la causa de la lesión y las autoridades guardaron silencio, el 14 de octubre TMZ señaló que podría estar relacionada con una pelea entre reclusos.

El medio informó que el rapero habría sido atacado por el señalado narcotraficante jamaicano Christopher Coke, conocido con el alias de “Dudus”, supuestamente por haber causado problemas a los demás reclusos.

Según TMZ, Sean “Diddy” Combs y Christopher Coke llegaron a los golpes debido a las acusaciones de los presos, quienes señalan al rapero por haberlos expuesto y provocado confiscaciones dentro del recinto.

Las fuentes de TMZ señalan que las acusaciones surgieron después de un reportaje de NBC News que reveló los privilegios a los que tenía acceso el rapero en la prisión federal de Fort Dix, entre ellos, el uso de un teléfono celular.

Según lo informado, después del reportaje, los agentes penitenciarios efectuaron al menos dos requisas a los privados de libertad, durante las cuales decomisaron teléfonos móviles y otras pertenencias, lo que habría provocado molestias entre los presos.

Las fuentes citadas por TMZ señalan que, después de las requisas, Coke, señalado como cabecilla en Fort Dix, se molestó por la pérdida de privilegios en la prisión. Esto habría provocado un enfrentamiento a golpes en el que resultó herido el rapero.

Después del supuesto conflicto, Coke fue enviado a la Unidad de Aislamiento. Por su parte, Sean “Diddy” Combs también fue devuelto a aislamiento tras regresar del hospital.

El representante de Combs señaló a Page Six que no había forma de verificar de manera independiente si ocurrió la pelea. “Nuestra preocupación es por la salud y el bienestar de Sean”, resaltó.

Después de conocerse la noticia, funcionarios de la prisión insistieron en que la pelea no ocurrió. A Page Six le detallaron que ellos “no comentan sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo nuestra custodia”. Sin embargo, resaltaron que la mencionada pelea es “falsa y no ocurrió”.

En una nueva respuesta a TMZ, el portavoz de la Oficina de Prisiones señaló: “podemos asegurarles que la historia a la que se refieren es falsa y no ocurrió”. Pese a ello, el medio le preguntó cómo resultó herido el rapero y obtuvo como respuesta: “no tenemos información adicional que proporcionar”.