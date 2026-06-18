Qué dijo Demi Moore sobre la esposa de Bruce Willis durante la celebración de sus 50 años

El actor estadounidense Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en el 2023, atraviesa una nueva etapa junto a su familia. Su esposa, Emma Heming Willis, le ha acompañado en este proceso y recientemente cumplió 50 años.

Demi Moore, exesposa de Willis, se sumó a las celebraciones por el cumpleaños de la actual esposa del actor y publicó un mensaje de felicitación en redes sociales.

“¡Hoy me tomo un tiempo para celebrar el cumpleaños de @emmahemingwillis! ¡Felicidades por el lanzamiento de @maketimewellness en @target! Estoy muy orgullosa de ti y orgullosa de considerarte parte de mi familia. ¡Te queremos mucho!”, expresó.

Heming Willis compartió también mensajes sobre esta nueva etapa que empezará. En un video aparece junto a Bruce Willis y sus hijas, Mabel y Evelyn.

En uno de los videos, el actor canta “Happy Birthday” después de inhalar helio. “Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara. Mis cuarenta fueron difíciles, pero estoy orgullosa de lo mucho que he avanzado como esposa, madre, cuidadora y defensora”, escribió.

Una historia de lucha

Heming Willis ha compartido en su blog que, desde el diagnóstico, fue asumiendo el rol de cuidadora. "Esas primeras etapas fueron profundamente aislantes. Luché contra una sensación de impotencia, sintiendo que no tenía control sobre lo que le estaba sucediendo a mi familia. Al mismo tiempo, lidiaba con el dolor, la pérdida de la vida que había conocido, todo mientras criaba a nuestras dos hijas pequeñas", describe.

Willis actualmente vive en una casa adaptada, con cuidados las 24 horas, bajo la supervisión de su esposa, Emma Heming. Ella afirma que mantiene buena salud general y actividad, aunque su cerebro sufre la progresión de la enfermedad.

La enfermedad afecta el lenguaje, la conducta y la personalidad. Según los reportes más recientes, Bruce Willis presenta momentos de lucidez, aunque la comunicación se ha vuelto cada vez más limitada.



