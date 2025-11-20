Qué encontrará en los bazares navideños del Centro Histórico y cuándo visitarlos

El comercio local abre sus puertas para que los guatemaltecos puedan elegir sus regalos de Navidad para la temporada 2025. De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, los Bazares Navideños comenzaron en 2010 como una iniciativa para fortalecer la economía familiar y apoyar al emprendedor.

Este 2025, los bazares iniciarán el próximo 21 de noviembre. Habrá ventas en distintos lugares del Centro Histórico para que los visitantes puedan llegar al punto que les sea más conveniente.

De acuerdo con la comuna capitalina, en cada espacio podrá encontrar productos de la temporada navideña: comida tradicional, artesanías, regalos, árboles y luces de Navidad, además de ropa, calzado, juguetes y otros artículos.

Además de la compra de artículos, la tradición también cuenta con un componente social, ya que es una actividad que fomenta la convivencia entre familiares y vecinos.

Fechas

8ª calle , entre 5ª y 7ª avenidas, del 21 de noviembre al 31 de diciembre

, entre 5ª y 7ª avenidas, del 21 de noviembre al 31 de diciembre 19 calle “Pastores” , del 22 de noviembre al 24 de diciembre

, del 22 de noviembre al 24 de diciembre Parque San Francisco de Asís , del 21 de noviembre al 31 de diciembre

, del 21 de noviembre al 31 de diciembre Plaza Barrios , del 29 de noviembre al 31 de diciembre

, del 29 de noviembre al 31 de diciembre Plaza El Sagrario , del 29 de noviembre al 31 de diciembre

, del 29 de noviembre al 31 de diciembre Sexta Calle, del 29 de noviembre al 31 de diciembre

Hora

Los bazares navideños estarán abiertos de 8 a 22 horas.

Lugar

Se efectuará en los puntos del Centro Histórico, zona 1 capitalina mencionados anteriormente.

Precio

Por consumo. Se aconseja llevar efectivo para sus compras.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.