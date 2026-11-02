¿Qué es el adviento y cuándo comienza en el 2026?

A diferencia del calendario gregoriano que se inicia el 1 de enero, el año litúrgico de la Iglesia católica, comienza con el primer domingo de Adviento, es decir cuatro domingos antes de Navidad. Este período en el que los fieles católicos se preparan para la conmemoración del nacimiento de Jesús termina precisamente con la Nochebuena.

La duración del Adviento, varía de acuerdo con el día de la semana en el que se celebra la Navidad cada año. Este año, ese primer domingo que marcará esta temporada será el 29 de noviembre.

El sitio catholicdaily.com refiere que: "El Adviento es un tiempo de espera gozosa. Los católicos se preparan para celebrar el nacimiento de Cristo en Navidad y esperan su segunda venida. Los cuatro domingos de Adviento marcan este camino de preparación".

Rezar y prepararse

La página liturgiacatolica.org enfaiza en que este "es un tiempo de espera activa, preparación del corazón y conversión. Asegura que tiene dos grandes dimensiones: prepararnos para celebrar el primer advenimiento de Cristo en Belén (su nacimiento) y estar vigilantes para su segundo advenimiento al final de los tiempos (la Parusía)".

Además de los ritos propios de las misas católicas diarias, durante los domingos de Adviento, que este año se celebrarán el 29 de noviembre, el 6, 13 y 20 de diciembre, tanto en los templos como en los hogares católicos, se suele rezar la Corona de Adviento con la que se va marcando el tiempo que queda antes de la celebración del nacimiento de Jesús.

Como su nombre lo indica, la corona tiene una forma circular y está hecha con ramas de pino. Además, incluye cinco velas. Tres moradas, una blanca y una rosada. Cada una de las cuales tiene un significado.

Hablemos primero de su forma circular.

Según indica la página desdelafe.mx, "el círculo es una figura geométrica perfecta, es decir que no tiene principio ni fin. De igual manera, la corona tiene forma circular, con lo que recuerda la eternidad de Dios".

Cada domingo se enciende una vela y se hace una oración acompañada de una lectura bíblica relacionada con el tiempo en el que se anunció la venida de Jesús y se canta un villancico. Al prender las velas los católicos rememoran el significado de Jesús como la luz del mundo que va a disipar las tinieblas.

Primero se prenden las tres velas moradas, que significan reflexión, la introspección y conversión. Posteriormente se prende la vela rosada que simboliza el gozo por la pronta llegada de Jesús. Ese tercer domingo se denomina Gaudete, que según el sitio EWTN significa regocijo. "Su nombre se toma de la antífona de entrada de la Misa, que es: 'Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, ¡regocíjense! Que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca'".

La última vela que se enciende es la blanca, que se prenderá al principio del 25 de diciembre cuando se celebra la Navidad.