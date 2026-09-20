¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán y por qué preocupó a sus admiradores?

Apenas empezaba su concierto en Veracruz, y luego de haber realizado un mal movimiento, la cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que detenerse. Inmediatamente sus bailarines la sostuvieron. Ella se sentó para seguir cantando, pero hubo un momento en el que tuvo que rendirse y pedir ayuda. Las luces se apagaron y el público quedó atónito y preocupado por la salud de la artista que en el pasado ha enfrentado dificultades parecidas.

"Se me zafó la cadera"

El periódico El Heraldo explica que cuando la artista comenzó a bailar se acercó a uno de sus bailarines y al estar con las piernas semiabiertas y ligeramente agachada, se inclinó hacia un lado y fue entonces cuando se le zafó la cadera. "Aunque inmediatamente se puso de pie, sí necesitó del apoyo de dos de sus bailarines para no desvanecerse", relata la publicación.

En lo que ha sido calificado por los medios locales como un despliegue de profesionalismo, la artista intentó continuar con su actuación y siguió cantando, pero hubo un momento en el que el dolor la venció y dijo: "Disculpen, creo que se me zafó la cadera... creo que voy a necesitar un médico”. Fue entonces cuando las luces se apagaron y el show tuvo que detenerse.

El sitio Fama, el mundo de las estrellas, reportó que horas después, Guzmán reapareció desde el hospital para informar cómo se encontraba "Antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, se lee en el comunicado. “Estábamos tan prendidos, caray. Pero voy a volver muy pronto, gracias, Veracruz. Ya estoy bien”, aseveró la artista.

En el mismo mensaje la famosa aseguró que pronto tendrán una reprogramación del espectáculo. "Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero”, concluye el mensaje. El periódico El Informador indica que el parte médico habla de una luxación en la cadera y podría requerir varias semanas de recuperación.

No es la primera vez

El diario El País recuerda que la situación de Alejandra Guzmán con sus caderas no es nueva. "La artista de 56 años lleva prótesis de titanio en ambas caderas desde hace tiempo, lo que la hace más propensa a este tipo de lesiones.", asegura la publicación.

En 2022 cuando actuaba en las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, la artista sufrió un accidente parecido, mientras actuaba en el Centro Kennedy de Washington D.C.. En esa ocasión también debió ser trasladada de emergencia al hospital.

En el artículo de El País, también se cita a Enrique Guzmán, padre de la cantante, quien recordó que no es el primer episodio de dislocación que enfrenta la cantante. “Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, añadió el también actor y cantante al medio de comunicación.

El diario Milenio recordó que la intérprete de Mírala ha sido sometida a múltiples cirugías, una de ellas donde le colocaron titanio en las caderas, debido a las complicaciones derivadas de una fuerte infección en el tejido que estuvo a punto de llevarla a la muerte, luego de haberse sometido a un procedimiento estético en 2009. "El tratamiento consistía en inyecciones, aunque no le notificaron que eran biopolímeros". La cantante ha sido sometida a más de 50 operaciones y al menos dos veces ha estado a punto de morir debido a esa mala práctica.