¿Qué le pasó a Lionel Richie? Cantante permanece en cuidados intensivos tras presentar dificultades durante un concierto

El cantante estadounidense Lionel Richie se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital de St. Louis (Misuri) desde el sábado 29 de agosto, luego de que durante su concierto de ese día tuviera dificultades para mantenerse de pie.

El artista, de 77 años, habría ingresado voluntariamente en el centro asistencial para someterse a pruebas médicas, según informó el portal de farándula TMZ.

La noche del sábado 29 de agosto, cuando estaba por finalizar su actuación en la sala The Muny de St. Louis, Richie pidió a su equipo una silla para sentarse mientras cantaba su éxito All Night Long.

Tras el incidente, el cantante ingresó esa misma noche en el hospital por precaución, donde los médicos evalúan si se trató de una “ligera deshidratación”, según indicaron fuentes citadas por el medio de comunicación.

Esta no es la primera vez que el ganador del Grammy presenta dificultades de salud durante un concierto. A finales de junio del 2026 también pidió una silla para sentarse y tuvo que finalizar antes de tiempo un concierto en Minesota. Explicó a la audiencia que se sentía “mareado”.

Luego, en la primera parada de su gira Sing a Song All Night Long, Richie pospuso los dos siguientes conciertos, que iban a celebrarse en Chicago y Columbus (Ohio), e indicó que sus médicos le habían recomendado “descansar y recuperar la salud por completo”.

El 4 de julio siguiente publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció a sus seguidores su cariño y agregó que se encontraba “bien”.

Aunque se espera que el artista sea dado de alta este martes 1 de septiembre, aún no se tienen noticias de su estado de salud actual. Tampoco ha publicado nada en sus redes sociales desde el jueves, cuando homenajeó a la fallecida cantante Dolly Parton.

Con información de EFE