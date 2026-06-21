¿Qué le pasó a Luis de Alba? El comediante revela por qué tiene hematomas en el rostro

“Ya no voy a ser el comediante Pirruris, sino el Mapache Atómico”, dijo el actor y comediante mexicano Luis de Alba al revelar su estado de salud y cómo se habrían producido las lesiones que tiene en el rostro.

Luego de aparecer con hematomas que le cubren parte de la frente y los ojos, y ante las especulaciones sobre posibles complicaciones de salud, el actor salió a aclarar los detalles de su más reciente accidente, que lo llevó al hospital.

Con su reconocible humor y carisma, el artista comenzó a compartir con sus seguidores: “Hola, ¿qué dijeron? ¿Quién es este, Ricky Martin maquillado?”, para luego contarles que había sufrido un accidente.

Medios internacionales ya habían destacado que Luis de Alba habría sufrido una caída en su hogar, lo que motivó su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Las lesiones, ubicadas en las regiones frontal y temporal del rostro, han adquirido una coloración morada intensa que, según comentó, lo hace parecer un mapache. El actor, que ha construido una carrera en la comedia y la televisión mexicana, preocupó a sus seguidores, pero salió a tranquilizarlos con el humor que lo caracteriza.

Pese a las lesiones, De Alba destacó que el accidente no le provocó complicaciones mayores que los hematomas. “Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”.

Aunque no profundizó en cómo ocurrió el accidente dentro de su vivienda, quiso aclarar cómo la información llegó a las redes sociales. Además, señaló que, aunque circularon rumores sobre la gravedad de su estado, se encuentra bien.

“Estoy perfecto y listo para poder estar con ustedes mucho tiempo más, contándoles chistes y anécdotas, en lo que se me va desapareciendo esto”, compartió el comediante mexicano.

Ante su apariencia, continuó con las bromas y comentó que, mientras duren los hematomas en su rostro, podría cambiar su nombre artístico por “El Luchador” o “el Mapache Atómico”.