¿Qué mató a Paul Walker? El debate acerca de las causas de la muerte del actor continúa

El 30 de noviembre de 2013 se produjo una de esas crueles ironías, Paul Walker, cuya fama se debía sobre todo a su actuación en la saga Rápidos y furiosos, en la que la velocidad tiene protagonismo, murió precisamente en un accidente de auto. El actor de 40 años iba como acompañante de su amigo y socio comercial Roger Rodas de 38 años. Ambos fallecieron en el percance que terminó con un incendio.

A casi 13 años de la partida del actor, aún persisten dudas acerca de los detalles del incidente. En los peritaje posteriores, a ninguno de los dos ocupantes del vehículo les fueron detectados indicios de haber consumido ningún tipo de sustancia. Acababan de asistir a una actividad benéfica de Reach Out Worldwide, la organización fundada por Walker.

Las autoridades señalaron que fue la velocidad la razón por la que Rodas habría perdido el control del Porsche Carrera GT de 2005 en el que se conducían. Los primeros estudios marcaban que viajaban entre los 120 y 150 kilómetros por hora, pero al final se llegó a determinar que habrían alcanzado los 160.

De acuerdo con el sitio Infobae, "tras chocar contra un cordón, el lateral del conductor golpeó un árbol y un poste de luz. El Porsche giró 180 grados y el lado del pasajero impactó contra otro árbol. Una cámara de seguridad ubicada en la zona registró el accidente y mostró que el fuego comenzó alrededor de un minuto después del primer impacto. El deportivo quedó destruido y detenido junto a los árboles, envuelto en llamas, mientras varias personas se acercaban para intentar auxiliar a los ocupantes".

Los exámenes forenses determinaron que el actor murió tanto por los golpes recibidos como por las quemaduras que se produjeron, cuando después de poco más de un minuto, el auto se incendió.

Dudas y demandas

Quien se ha encargado de sembrar dudas acerca de los informes ha sido Meadow Walker, hija del actor, quien en 2015 presentó una demanda contra los fabricantes del automóvil. Los acusó de negligencia. Según ella el Carrera GT presentaba fallas de seguridad que pudieron haber sido factores que llevaron a su padre al final. En su planteamiento, la joven cuestionó la falta de un sistema de control de estabilidad, el diseño del cinturón de seguridad y la resistencia de la estructura del vehículo ante un impacto lateral.

En la demanda la hija de Walker señala que su padre quedó atrapado por el cinturón que no le permitió liberarse, lo cual significaría que, según ella, hubiera podido salvarse. La demanda fue subestimada luego de que en 2017 Porsche llegó a un acuerdo con Walker. Sin embargo, ese acuerdo no convenció a muchos, porque aunque las autoridades señalaron la velocidad como factor principal, hay aún demandas civiles que plantearon la falta de seguridad del vehículo.