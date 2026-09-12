¿Qué pasó con el concierto de Ozuna en Guatemala? Esto se sabe de la cancelación y las fechas para el reembolso de las entradas

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¿Qué pasó con el concierto de Ozuna en Guatemala? Esto se sabe de la cancelación y las fechas para el reembolso de las entradas

Este 12 de septiembre, los fanáticos de Ozuna esperaban disfrutar de su música en Guatemala; sin embargo, el concierto fue cancelado dos días antes. Esto se sabe sobre la cancelación y el proceso para solicitar el reembolso de las entradas.

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Matosinhos (Portugal), 20/07/2026.- Puerto Rican singer Juan Carlos Ozuna Rosado, known as Ozuna, performs during the 19th edition of the Mares Vivas Festival in Matosinhos, Portugal, 19 July 2026. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

El cantante puertorriqueño Ozuna actúa durante el festival de música Mares vivas en Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. (Foto Prensa libre: EFE)

Este sábado, los seguidores de Ozuna esperaban asistir a Explanada 5, donde se realizaría el concierto del artista en Guatemala como parte de su gira Una Aventura World Tour. Sin embargo, dos días antes de la presentación se anunció la cancelación.

Show Business anunció la cancelación del concierto e informó que se reembolsaría el 100% del valor pagado por las entradas. Con ello seguidores del artista descartaron que exista una reprogramación de la presentación.

Según Show Business, la decisión se debió a “causas de fuerza mayor”, ajenas tanto a las productoras como al artista, por lo que pidió comprensión a los seguidores.

Este sábado, Ozuna compartió una historia en sus redes sociales en la que mostró un pequeño incidente mientras preparaba un mate; sin embargo, no ha usado sus redes para pronunciarse sobre la cancelación del concierto en Guatemala.

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¿Cómo será el reembolso de las entradas para el concierto de Ozuna?

La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a quienes esperaban asistir al concierto e informó que el proceso de reembolso se efectuará a través de Eticket y mediante el mismo método de pago utilizado para comprar las entradas.

El 11 de septiembre, la empresa informó que los primeros reembolsos para los tarjetahabientes de un banco de Guatemala comenzarían ese viernes y se acreditarían directamente a la tarjeta utilizada para efectuar la compra.

Además, indicó que los reembolsos correspondientes a las demás entidades bancarias se efectuarían a partir del martes 15 de septiembre, también directamente a la tarjeta utilizada para la compra.

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Para quienes adquirieron sus entradas de forma física deberán acudir al mismo establecimiento donde efectuaron la compra para solicitar el reembolso según detalla la información extendida por Show Business. Para realizar el trámite, deberán presentar la entrada, el comprobante de pago y un documento de identificación.

Para quienes tengan dificultades con el proceso de devolución, se habilitó el número de WhatsApp +502 2315-5919, por medio del cual podrán solicitar información sobre el reembolso.

¿Qué sigue en la gira de Ozuna?

Ozuna tiene previstas presentaciones la próxima semana en Nicaragua, para luego continuar su gira por Chile y México. Con Una Aventura World Tour, el artista recorre diferentes etapas de su trayectoria musical.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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