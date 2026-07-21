¿Qué pasó con Harry Styles? Cancelan su concierto en Brasil a última hora

El cantante británico Harry Styles tenía programado un concierto para este martes 21 de julio en São Paulo, Brasil, como parte de su gira Together, Together; sin embargo, la presentación fue cancelada a última hora.

“Lamentamos profundamente informarles que el concierto de Harry Styles programado para el martes 21 de julio del 2026 en MorumBIS ha sido cancelado debido a un problema de salud que afecta a la gira”, indica el comunicado publicado en las redes sociales de la productora Live Nation Brasil.

Aunque la información refiere que el motivo fue “un problema de salud en la gira”, no detalla si la situación está relacionada directamente con el artista o con otro integrante de su equipo.

Muchos de sus seguidores ya estaban en el lugar y esperaban ingresar al recinto, mientras que otros se dirigían a la que sería la tercera presentación del cantante en la ciudad, por lo que quedaron sorprendidos por la noticia.

“El reembolso de las entradas para este espectáculo se gestionará a través del punto de venta original. Ticketmaster enviará un correo electrónico con más información a todos los titulares de entradas”, añade el comunicado.

La productora también aseguró que el concierto programado para el viernes 24 de julio del 2026, el último de la gira en la ciudad, sí se realizará según lo previsto.

Además, informó que quienes tenían entradas para este martes 21 podrán acceder a una compra exclusiva de boletos para el concierto del viernes 24, con el fin de no perderse la presentación de Harry Styles.

Antes de la cancelación, el exintegrante de One Direction ya había ofrecido dos conciertos en São Paulo, el viernes 17 y el sábado 18 de julio, como parte de la etapa latinoamericana de su gira.

El lunes 20 de julio, un día antes del concierto cancelado, el artista publicó en sus redes sociales: “Together, Together. São Paulo. Two”, en referencia al segundo concierto celebrado en la ciudad.

Esta es la tercera gira mundial como solista de Harry Styles, con la que promueve su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El recorrido comenzó el 16 de mayo del 2026 en Ámsterdam, Países Bajos, y finalizará el 13 de diciembre en Sídney, Australia.