¿Qué procesiones recorren la Ciudad de Guatemala en Martes Santo 2026?

En los últimos días de la celebración litúrgica de la Cuaresma, y adentrados en la Semana Santa, donde la fe, la devoción y el legado histórico, cultural y religioso realzan al país, devotos cargadores llevarán en hombros las diversas procesiones.

Este Martes Santo, 31 de marzo, las calles y avenidas del Centro Histórico se llenarán de color, devoción y cultura, en medio de las diversas alfombras de aserrín, las nubes de incienso y el olor a corozo que caracteriza este tiempo litúrgico.

Desde procesiones con las imágenes de Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores, de la parroquia La Merced, o del Señor de la Dulce Mirada, de la rectoría Nuestra Señora del Carmen, este martes la comunidad católica se reúne para vivir el tiempo litúrgico en comunión.

Al ritmo de marchas fúnebres, los cucuruchos y las devotas cargadoras avanzan con las andas procesionales que representan la vida de Jesús y la Virgen María, y anuncian el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad.

Estos son los cortejos procesionales programados para este Martes Santo, 31 de marzo, y los puntos clave del recorrido.

Procesión de “La Reseña”, Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores

Parroquia La Merced

Lugar: 5 calle y 12 avenida, zona 1

Puntos de referencia

Salida: 7 horas

Parque Infantil Colón: 9 horas

10a. avenida y 1a. calle, zona 1: 11.15 horas

Entrada: 13.30 horas

Recorridos procesionales de Procesión de “La Reseña”, Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores. (Imagen: diseño Prensa Libre)

Solemne procesión de Jesús Nazareno de La Indulgencia

Beaterio de Belén

Lugar: 9 avenida y 14 calle, zona 1

Puntos de referencia

Salida: 12.30 horas

13.40 horas: Templo Santo Domingo

14.20 horas: Rectoría Santa Rosa

15 horas: Templo La Merced

15.50 horas: Barrio Moderno

16.55 horas: Parque Isabel La Católica

17.40 horas: Rectoría San Sebastián

18.25 horas: Templo Santa Catalina

18.50 horas: Templo La Recolección

19.20 horas: Parque El Sauce

20.35 horas: Santuario de Guadalupe

21.40 horas: Catedral Metropolitana

23 horas: Templo San Francisco

23.20 horas: Arco de Correos

Entrada: 0.30 horas

Recorridos procesionales de Solemne procesión de Jesús Nazareno de La Indulgencia. (Imagen: diseño Prensa Libre)

Procesión del Señor de la Dulce Mirada

Rectoría Nuestra Señora del Carmen

Lugar: 8 avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 18.30 horas

Entrada: 21.30 horas

Recorrido procesional de Procesión del Señor de la Dulce Mirada. (Imagen: Municipalidad de Guatemala)