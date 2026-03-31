Escenario
¿Qué procesiones recorren la Ciudad de Guatemala en Martes Santo 2026?
Previo al cierre de la Cuaresma en Guatemala y la llegada del Triduo Pascual, devotos cargadores recorrerán la Ciudad de Guatemala este Martes Santo con procesiones como la de Jesús Nazareno de La Merced.
La imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia del templo Beatas de Belén sale en procesión este Martes Santo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En los últimos días de la celebración litúrgica de la Cuaresma, y adentrados en la Semana Santa, donde la fe, la devoción y el legado histórico, cultural y religioso realzan al país, devotos cargadores llevarán en hombros las diversas procesiones.
Este Martes Santo, 31 de marzo, las calles y avenidas del Centro Histórico se llenarán de color, devoción y cultura, en medio de las diversas alfombras de aserrín, las nubes de incienso y el olor a corozo que caracteriza este tiempo litúrgico.
Desde procesiones con las imágenes de Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores, de la parroquia La Merced, o del Señor de la Dulce Mirada, de la rectoría Nuestra Señora del Carmen, este martes la comunidad católica se reúne para vivir el tiempo litúrgico en comunión.
Al ritmo de marchas fúnebres, los cucuruchos y las devotas cargadoras avanzan con las andas procesionales que representan la vida de Jesús y la Virgen María, y anuncian el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad.
Estos son los cortejos procesionales programados para este Martes Santo, 31 de marzo, y los puntos clave del recorrido.
Procesión de “La Reseña”, Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores
- Parroquia La Merced
- Lugar: 5 calle y 12 avenida, zona 1
Puntos de referencia
- Salida: 7 horas
- Parque Infantil Colón: 9 horas
- 10a. avenida y 1a. calle, zona 1: 11.15 horas
- Entrada: 13.30 horas
Recorridos procesionales de Procesión de “La Reseña”, Jesús Nazareno de La Merced y Santísima Virgen de Dolores. (Imagen: diseño Prensa Libre)
Solemne procesión de Jesús Nazareno de La Indulgencia
- Beaterio de Belén
- Lugar: 9 avenida y 14 calle, zona 1
Puntos de referencia
- Salida: 12.30 horas
- 13.40 horas: Templo Santo Domingo
- 14.20 horas: Rectoría Santa Rosa
- 15 horas: Templo La Merced
- 15.50 horas: Barrio Moderno
- 16.55 horas: Parque Isabel La Católica
- 17.40 horas: Rectoría San Sebastián
- 18.25 horas: Templo Santa Catalina
- 18.50 horas: Templo La Recolección
- 19.20 horas: Parque El Sauce
- 20.35 horas: Santuario de Guadalupe
- 21.40 horas: Catedral Metropolitana
- 23 horas: Templo San Francisco
- 23.20 horas: Arco de Correos
- Entrada: 0.30 horas
Recorridos procesionales de Solemne procesión de Jesús Nazareno de La Indulgencia. (Imagen: diseño Prensa Libre)
Procesión del Señor de la Dulce Mirada
- Rectoría Nuestra Señora del Carmen
- Lugar: 8 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 18.30 horas
- Entrada: 21.30 horas
Recorrido procesional de Procesión del Señor de la Dulce Mirada. (Imagen: Municipalidad de Guatemala)