¿Qué se celebra el 15 de enero en Guatemala?

En Guatemala, una de las celebraciones más importantes de la fe católica ocurre cada 15 de enero, cuando se conmemora al Cristo Negro de Esquipulas.

El principal punto de encuentro de los fieles es la basílica del Santo Cristo de Esquipulas, en Chiquimula, adonde los peregrinos llegan desde distintas partes del país y del extranjero para adorar la venerada imagen del Cristo Negro. Para muchos centroamericanos, esta figura representa protección y expresión de identidad religiosa.

La imagen original, tallada en madera de bálsamo por el escultor Quirio Cataño en 1594, ha trascendido como un símbolo que fusiona elementos de la cultura prehispánica y el cristianismo.

La imagen se resguarda en la llamada “capital de la fe centroamericana”: la basílica del Santo Cristo de Esquipulas, fundada en 1759 y edificada por impulso del primer arzobispo de Guatemala, fray Pedro Pardo de Figueroa, con fondos aportados por los pobladores mediante ingresos agrícolas, según archivos de Prensa Libre.

La población indígena y española contribuyó a costear la imagen del Cristo crucificado, pues, según datos de María del Carmen Pinto en su investigación La feria del Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, 1770-1845, los fieles buscaban tener una imagen de culto propia, que con el tiempo atraería a devotos internacionales.

La celebración no es exclusiva de Esquipulas, ya que existen otras imágenes del Cristo Negro que también se veneran en esta fecha. Esto permite a los devotos acercarse y rendir homenaje en distintos templos del país, destacó el padre Hugo David López en un artículo para Prensa Libre.

Veneración

Además de la tradicional peregrinación a la basílica de Esquipulas, la festividad católica en honor del Cristo Negro también se conmemora con el rezado de la novena, tanto en dicho santuario como en otras parroquias del país donde se le venera. Según el padre Hugo David López, las actividades incluyen quema de cohetillos, misas solemnes y otras celebraciones comunitarias que refuerzan la fe y la devoción popular.

Devoción extendida en Guatemala

La devoción al Cristo Negro se ha extendido a otras regiones del país. De acuerdo con el padre Hugo David López, una de las réplicas más conocidas se encuentra en la rectoría del Carmen, en la zona 1 capitalina. Sin embargo, la imagen más venerada en la ciudad de Guatemala está en la parroquia Esquipulitas, en la zona 11.

Con el paso del tiempo, la fe hacia esta imagen se ha fortalecido, y cada año miles de fieles participan en procesiones, rezos y actos litúrgicos, lo que consolida al Cristo Negro como una de las figuras más representativas de la religiosidad popular en Guatemala.

*Con información de Afelandra Guzmán e Ingrid Reyes.