Qué se sabe de la extraño padecimiento de Aislinn Derbez

La hija mayor de Eugenio Derbez sufre de una enfermedad que genera más sudoración de lo habitual. (Foto: @aislinnderbez/Instagram)

Aislinn Derbez, la hija mayor del comediante y productor mexicano Eugenio Derbez, es una de las actrices más mediáticas del momento debido a su protagonismo en la serie La Casa de las Flores.

Su popularidad se ha incrementado a nivel internacional y esto ha llevado a los fanáticos a conocer más a detalle la vida de la actriz mexicana. La más reciente noticia sobre la vida de Aislinn es la condición médica que padece desde hace años: hiperhidrosis.

Esta situación se confirmó en el más reciente episodio del podcast La Magia del Caos, hecho semanalmente por la actriz mexicana. Este capítulo tuvo como temática el amor propio y no dejar que importe lo que los demás piensan.

Durante el podcast, José Eduardo Derbez, hermano de Aislinn e invitado especial de esa semana, comentó sobre la excesiva sudoración provocada por la hiperhidrosis que sufre la actriz, así como un trauma a raíz de esta situación. De igual manera, relató que a su hermana esta enfermedad le ha afectado en su vida amorosa en el pasado.

La hiperhidrosis es una condición médica que produce excesiva sudoración en la persona que la sufre. Las áreas del cuerpo más afectadas por esta enfermedad son las palmas de las manos, las axilas y el rostro.

A diferencia de lo que generalmente se cree, esta segregación exagerada no se produce debido a nervios o altas temperaturas en el ambiente, sino que se da a causa de la producción excesiva de sudor por parte de las glándulas sudoríparas.

En esta charla Aislinn confesó que no ha sido fácil lidiar con la hiperhidrosis en su vida, ya que muchas veces esto le causó vergüenza y complejos. Asimismo, comentó cómo esta enfermedad llegó a molestarla en sus primeras citas románticas.

“Me puse una vez bótox y no funcionó. Fíjate que ya no la veo así, estaba muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada”, explicó Aislinn en su podcast.

Finalmente, la actriz mexicana dijo que las cosas empezaron a mejorar cuando no le puso demasiada importancia a su enfermedad y que actualmente ya no esconde esta condición médica.

“Con un galán nuevo le digo ‘Oye, nada más para que sepas que me sudan las manos ¿Aun así quieres que te de la mano?”, comentó entre risas la actriz de La Casa de las Flores.