Qué se sabe de Loving Dory, el nuevo cortometraje de Pixar inspirado en Buscando a Nemo

Pixar presentó las primeras imágenes del cortometraje Loving Dory, según publicó Deadline.

Durante una sesión de Pixar en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el estudio presentó material exclusivo de adelanto de Loving Dory, cortometraje dirigido por Madeline Sharafian y Domee Shi, con la participación de Houssam Hamou-Lhadj.

Mary Alice Drumm, productora de Pixar, confirmó que Ellen DeGeneres volverá a prestar su voz a Dory.

En la actividad también se reveló que Thomas Newman, compositor original de la saga, participará como productor ejecutivo. Además, Nami Melumad compone la banda sonora de la producción.

La nueva producción, según Hamou-Lhadj, muestra a Dory, quien esta vez encuentra una bolsa de plástico blanca que contiene un tubo de protector solar. La bolsa cayó de un barco que se encuentra en el arrecife de coral donde viven Dory y Nemo.

Sin embargo, cuando se llena de agua, la bolsa parece una criatura marina espectral y Dory la confunde con una medusa. Así comienza un extraño idilio submarino, según Deadline.

En la actividad también se mostraron algunas escenas de la próxima película ambientada en Venecia: Gatto.

La historia de Gatto gira en torno a un gato italiano que vive en la emblemática ciudad lagunar de Venecia. La producción contará con las voces de Mark Ruffalo (Nero) y Laurence Fishburne (Rocco, jefe de la mafia felina).

El estreno de Gatto está previsto para marzo del 2027.