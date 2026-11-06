¿Qué se sabe sobre la nueva acusación por presunto abuso sexual contra Vadhir Derbez? Abogado brinda declaraciones

El cantante y actor Vadhir Derbez es acusado nuevamente de acoso sexual y es investigado por las autoridades de México. El hijo de Eugenio Derbez ya había sido señalado por una modelo de nacionalidad estadounidense con la que trabajaba en la filmación de un video en abril pasado. En esa ocasión, él y sus abogados respondieron con una contradenuncia en la que indicaban que todo se debía a un intento de extorsión.

El nuevo señalamiento contra el intérprete de Morrito, se hizo pública a principios de la semana, cuando el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano emitió un comunicado en el que se anunciaba una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la denuncia.

El jueves 5 de noviembre se informó que la conferencia de prensa era cancelada, porque la Fiscalía General atendió con prontitud la denuncia y la intención del equipo de abogados no era mediatizar el caso.

El abogado Adrián Regino, representante de la persona denunciante dio declaraciones al programa televisivo Ventaneando. Sin embargo, afirmó que no se revelaría el nombre de la denunciante y no se daría ningún detalle adicional acerca de la acusación para proteger a su clienta. El litigante aseguró que existen suficientes elementos para que las autoridades comiencen una investigación profunda del caso. Aclaró que no se busca emitir una condena pública contra el hijo de Eugenio Derbez, sino que se establezcan los hechos de los que puede ser culpable.

Hasta el momento tampoco se cuenta con ninguna declaración ni de Vadhir Derbez ni de sus abogados.

Vadhir Derbez Alejandro González Torres Prince ha trabajado en cine, televisión y teatro, en novelas, series y películas como Cómplices al rescate, Vecinos, El tamaño sí importa y La querida del Centauro. Ganó programas de concursos como Mira Quién Baila y ¿Quién es la máscara?, y ha lanzado música en pop y urbano. Además ha protagonizado reality shows junto a miembros de su familia como De viaje con los Derbez y Par de ideotas.