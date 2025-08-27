¿Qué significan los elementos del escudo nacional de Guatemala?

Los símbolos patrios de Guatemala constituyen elementos fundamentales de la identidad nacional, especialmente durante las celebraciones de independencia.

Entre ellos, el escudo nacional destaca por su rica composición de cinco elementos distintivos, cada uno con significado histórico y cultural.

El escudo actual tiene sus raíces en la Revolución Liberal de 1871 y surgió como parte de la conmemoración de los 50 años de independencia. Su diseño, obra del grabador suizo Juan Bautista Frener, fue aprobado por el presidente Miguel García Granados mediante el Decreto número 33, del 18 de noviembre de 1871, y se mantiene vigente hasta la actualidad.

LECTURAS RELACIONADAS Símbolos patrios de Guatemala: Cuál es el significado de la monja blanca

Historia y evolución del escudo nacional

Según información hemerográfica de Prensa Libre, el primer escudo oficial de Guatemala se promulgó en 1851, pero el diseño actual nació en 1871, durante el gobierno de Miguel García Granados. Este cambio no fue casual, sino que respondió a los ideales de la Reforma Liberal, encabezada por García Granados y Justo Rufino Barrios.

En 1968, durante la presidencia de Julio César Méndez Montenegro, se realizaron ajustes importantes al diseño original. El acuerdo gubernativo del 12 de septiembre de 1968 precisó elementos como los rifles Rémington con bayoneta triangular, las espadas doradas desenvainadas y las ramas de laurel al natural, y estableció que el escudo debe figurar sobre un campo celeste claro.

Los cinco elementos del escudo y su significado

El escudo es uno de los símbolos patrios que cuentan con mucho significado y cada uno de sus elementos representa el patriotismo y el camino que recorrió el país para obtener la independencia: