Qué tiene que ver Selena con la demanda por US$1 millón entre A. B. Quintanilla y su hermana Suzette

La revista People reveló este martes 22 de septiembre que los hermanos A.B. y Suzette Quintanilla se enfrentan legalmente. El músico estadounidense demandó por US$1 millón a su hermana, a quien acusa de administrar de manera inadecuada las ganancias que comparten por las regalías de Selena.

Según muestran registros públicos, A.B. Quintanilla, creador de grupos como Kumbia Kings, demandó a Suzette el pasado 10 de septiembre en la corte del condado de Nueces, en Texas. El medio estadounidense accedió a los documentos de la querella que exponen el monto del conflicto.

Según documentos citados por People, A.B. acusa a su hermana de administrar de manera inadecuada Q. Productions Inc., empresa creada para gestionar el patrimonio y las regalías de Selena, conocida como la “Reina del Tex-Mex”, quien fue asesinada en el 1995 cuando se encontraba en la cima de su carrera.

A.B., quien formó parte, junto con su hermana, de Selena y Los Dinos, sostiene que esas gestiones le han provocado pérdidas superiores a US$1 millón. Por esa razón, reclama dicha cantidad en la demanda, de acuerdo con el medio.

El documento judicial señala que, después de la muerte de Selena, sus familiares y su esposo, Chris Pérez, acordaron distribuir los beneficios generados por sus derechos de entretenimiento. Como parte del acuerdo, A.B. tendría derecho a recibir una cuarta parte de los ingresos netos.

En el 2016, A.B. designó a Suzette como directora ejecutiva de la compañía, por lo que desde entonces ella ha estado a cargo de administrar los ingresos y las ganancias. Sin embargo, A.B. asegura que no ha recibido la totalidad del dinero que le corresponde, agregó el reporte.

A.B. Quintanilla había señalado en su cuenta de Instagram que "la demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que llevó hasta este punto no nació hace unos meses".

"Viene de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo eligió callar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia", expuso en la publicación que aún está disponible en su cuenta @abquintanilla3.

*Con información de EFE

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