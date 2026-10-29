Qué ver en Disney Plus en noviembre del 2026: estrenos y fechas de lanzamiento

En noviembre, Disney Plus pondrá a disposición de sus suscriptores varias series que los mantendrán en el sofá. Mientras algunas comienzan, otras anuncian sus últimos episodios.

Las producciones los harán viajar en el tiempo y por distintas épocas, con historias de amor, ficción y comedia que garantizan horas de entretenimiento.

La emperatriz divorciada, Todo Vale, VisionQuest, Somos así yPercy Jackson y los dioses del Olimpo; son los principales estrenos anunciados por la plataforma para este mes.

Estas son las producciones que se suman a Disney Plus en noviembre del 2026:

La emperatriz divorciada (4 de noviembre) – Serie

Cuando el emperador Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva y le pide el divorcio a su esposa, la querida emperatriz Navier, ella lo sorprende con una audaz petición: solo aceptará si le permiten casarse con Heinrey, el príncipe del Reino del Oeste.

Todo Vale, temporada 2 (4 de noviembre) – Serie

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con separaciones de alto perfil, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

VisionQuest, final de temporada (4 y 10 de noviembre) – Serie

Visión emprende una búsqueda para descubrir quién es realmente, pero su pasado y una amenaza inesperada podrían cambiarlo todo. Se estrenarán el capítulo 7 y el capítulo final, respectivamente.

Somos así (18 de noviembre) – Serie

Un grupo de amigos atraviesa un momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los llevan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3 (20 de noviembre) – Serie

Cuando Annabeth es capturada por las fuerzas de Cronos, Percy debe emprender un peligroso viaje para rescatarla. Debe liberar a una diosa encadenada, enfrentarse a la maldición del Titán y evitar provocar la caída del Olimpo. Con Grover a su lado, Percy deberá unirse a un grupo de insólitos compañeros de aventura para afrontar una profecía con consecuencias terribles.