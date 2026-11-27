Nuevas series y películas para todos los gustos llegan a Netflix en diciembre del 2026.

Desde producciones animadas hasta historias románticas y escenas de acción, los estrenos de este mes en la plataforma de streaming ofrecen una variedad de opciones.

Los estrenos comienzan con la historia de Trinidad, una heroica oficial naval, y culminan en Nochebuena con la llegada de la última temporada de Emily en París.

Estos son los estrenos de Netflix para diciembre del 2026 con las sinopsis publicadas por la plataforma:

Trinity (Trinidad) (serie) - 1 de diciembre

Tras establecer un vínculo con el carismático secretario de Defensa, una heroica oficial naval descubre una serie de secretos que podrían implicarlo en una amenaza global.

Collect & Praise (Recopilar y elogiar) - 1 de diciembre

Druski y Mike Epps interpretan a un pastor de una megaiglesia ávido de dinero y a su impredecible diácono en Collect & Praise, una nueva serie que llega a Netflix.

Segunda Guerra Mundial: Tras las líneas enemigas (World War II: Behind Enemy Lines) - 2 de diciembre

Netflix invita a ser testigo de los combates, la valentía y las misiones encubiertas de una unidad del Ejército de EE. UU. —desde el Día D hasta el Día de la Victoria en Europa— mediante imágenes restauradas nunca antes vistas y testimonios directos poco conocidos.

Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice) (miniserie) - 3 de diciembre

Amor, anhelo y primeras impresiones. La adorada novela de Jane Austen llega a la pantalla en una adaptación de seis episodios escrita por Dolly Alderton.

Jão: Memórias Póstumas - 3 de diciembre

Creado y producido por UFO Sounds, el documental sigue a Jão durante uno de los períodos más delicados de su trayectoria, marcado por su alejamiento de los focos, el duelo por la pérdida de su padre y la preparación para el esperado reencuentro con sus admiradores en un concierto épico.

My Crazy Feminist Girlfriend (Mi novia feminista loca) - 3 de diciembre

Una comedia romántica entre un autoproclamado “buen chico” y su novia feminista, cuyos principios parecen incompatibles. ¡Mei Nagano y Taisei Kido se enfrentan en una guerra romántica!

14th - 4 de diciembre

Un nuevo documental, potente y oportuno, que pone al descubierto una faceta oculta de la cultura estadounidense que, sin embargo, está a la vista de todos. En un momento cultural crucial, 14TH se suma al debate y sirve a la vez como advertencia y testimonio; recuerda que el poder rara vez cede sin resistencia y que creer que la lucha ha terminado podría ser, en realidad, la mayor de las derrotas.

El amor es ciego: Sudáfrica (Love is Blind: South Africa) - 4 de diciembre

Solteros. Cabinas. Un muro. Nada de miradas furtivas. ¿Dirán “sí, acepto” a la persona de la que se enamoraron a ciegas o la realidad arruinará la boda? Presentado por Dineo y Zothile “Solo” Langa, este experimento de citas plantea la gran pregunta: ¿es el amor realmente ciego?



El asesinato de JonBenét Ramsey (miniserie) - 10 de diciembre

Melissa McCarthy y Clive Owen protagonizan esta escalofriante recreación de uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos.

In Waves (En oleadas) - 11 de diciembre

AJ, un reservado estudiante de secundaria de Los Ángeles, pasa sus días dibujando y practicando skate con sus amigos. Kristen, una surfista llena de energía, encuentra alegría y libertad en el océano. Cuando se conocen, la curiosidad se transforma en un amor profundo.

Sunshine Girls (Chicas radiantes) - 15 de diciembre

Con su mezcla de amistades adolescentes, romance y momentos propios de la transición a la edad adulta, esta serie llegará a Netflix en diciembre.

La jaula (The Cage) (temporada 2) - 16 de diciembre

Un joven que aspira a ser luchador profesional se esfuerza al máximo para hacerse notar, hasta que un combate insólito lo pone frente a la oportunidad de triunfar… y a un despiadado rival.

Quiztopia (serie japonesa) - 17 de diciembre

El Gobierno concede cualquier deseo a los ganadores del concurso televisivo “Quiztopia”, por absurdo que sea. Obtener riqueza y fama, cometer un asesinato, borrar antecedentes penales, fundar una nación independiente o incluso apropiarse de monumentos públicos: nada queda fuera de las posibilidades.

Tierra desconocida (Unaccustomed Earth) - 17 de diciembre

Cuando una esposa y madre —que sacrificó su primer amor para cumplir los deseos de su padre— recibe un diagnóstico de cáncer que cambia su vida, decide trasladar a su familia de la India al único lugar donde realmente se sintió como en casa: Cambridge, Massachusetts.

Ray Gunn - 18 de diciembre

En una metrópolis de un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado Raymond Gunn se ve envuelto en un caso que involucra un asesinato, alienígenas y una celebridad multifacética llamada Venus Nova.

Otra vacaciones desastrosas (Another Disaster Holiday) - 18 de diciembre

Papá promete unas vacaciones exóticas, pero, por error, reserva un viaje a Durban en lugar de Zanzíbar. El caos se desata cuando el viaje soñado de la familia se convierte en una sucesión de situaciones cómicas, mientras papá se apresura a conseguir un ascenso laboral.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth - 23 de diciembre

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth, solo que esta vez la historia transcurre en 1977, en un Hollywood muy diferente.

Emily en París (temporada final) - 24 de diciembre

Tomar un desvío por la ruta panorámica amerita un brindis, sobre todo cuando el destino es tan maravilloso. La temporada final de “Emily en París” llega el 24 de diciembre.