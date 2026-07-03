Quién es Franklin Virgüez, el actor de “El Señor de los Cielos” arrestado en EE. UU. por presunta exposición indecente

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Quién es Franklin Virgüez, el actor de “El Señor de los Cielos” arrestado en EE. UU. por presunta exposición indecente

Actor venezolano enfrenta cargos por presunto exhibicionismo tras ser sorprendido en un estacionamiento de Florida.

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Quién es Franklin Virgüez, el actor de El Señor de los Cielos arrestado en EE. UU. por presunta exposición indecente

Franklin Virgüez compareció el jueves 2 de julio ante la corte, acusado de presunto exhibicionismo indecente. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El actor venezolano Franklin Virgüez, famoso por interpretar al general Diosdado Carreño Arias en la serie de televisión El Señor de los Cielos, fue arrestado en el condado de Miami-Dade, al sureste de Florida, por presunta exposición indecente.

De acuerdo con el reporte policial citado por medios internacionales, el artista, de 72 años, habría sido sorprendido el miércoles 1 de julio, a las 11.30 horas, cuando se encontraba en el interior de un automóvil con sus partes íntimas expuestas.

Virgüez estaba estacionado en Doral Park Country Club, frente a la piscina comunitaria y al parque infantil, donde había varios niños de entre 4 y 5 años.

Una persona que se dirigía al gimnasio y pasó junto al vehículo lo observó y notificó a los empleados del lugar. Luego regresó para grabarlo, llamar a la Policía y entregar el video como evidencia.

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Al verse descubierto, el actor huyó del lugar, pero el número de placa permitió que la Policía lo ubicara en su domicilio, donde fue detenido.

"Se observó que sus pantalones presentaban múltiples manchas en la zona de la entrepierna, compatibles con semen. El acusado fue trasladado a la sala de entrevistas del Departamento de Policía de la Ciudad de Doral, donde se le notificaron sus derechos Miranda mediante el formulario en español", indica el reporte policial.

Virgüez compareció el jueves 2 de julio ante la corte, acusado de presunto exhibicionismo indecente. En la audiencia se le fijó una fianza de US$5 mil. La próxima audiencia se llevará a cabo el 23 de julio.

El actor es conocido por su participación en numerosas producciones de la televisión y el cine venezolanos, como El Señor de los Cielos, Por estas calles, Selva María y Ángel Rebelde.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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