¿Quién es Thelma Gabriela Girón, la guatemalteca que conquistó Miss América Latina del Mundo?

Guatemala continúa destacando en los certámenes internacionales de belleza. El sábado por la mañana una guatemalteca obtiene el título de tercera finalista en Miss Grand International en Tailandia y el mismo día, por la noche, otra guatemalteca se corona en República Dominicana.

La guatemalteca Thelma Gabriela Girón Recinos, de 25 años, se alzó con la corona de Miss América Latina 2026, cuya final se llevó a cabo en República Dominicana la noche del sábado 10 de octubre.

Tuvieron que pasar 14 años para que la corona más importante de Latinoamérica regresara a Centroamérica.

Girón Recinos es la cuarta guatemalteca en la historia en alzarse con el título, al igual que sus compatriotas María Fernanda Morales, en 1993; Heidi García Guerrero, en 2007, y Georgina Méndez Pimentel, en 2012.

Thelma Gabriela Girón Recinos tiene 25 años y es la cuarta guatemalteca en conquistar la corona de Miss América Latina del Mundo. (Foto Prensa Libre: cortesía Miss América Latina del Mundo)

La guatemalteca nació en la Ciudad Capital, trabaja en servicio al cliente en una empresa transnacional y colabora en su país con entidades benéficas, entre ellas, la Asociación de Sordos en Guatemala y la Fundación Margarita Tejada para niños con síndrome de Down.

Miss América Latina del Mundo es el primer certamen internacional establecido en EE. UU. Fue fundado en 1981 exclusivamente para las latinas establecidas en diferentes países del mundo y continúa siendo el único desde el cual la ganadora participa en un certamen internacional.

Premiacones especiales de Miss América Latina

La primera finalista fue la delegada de USA Latina, mientras que la segunda fue la representante de Brasil; la tercera, Miss Argentina, y la cuarta, Miss Colombia. Las semifinalistas fueron las representantes de Francia, Perú, Costa Rica, Chile y República Dominicana, de un total de 17 candidatas.

Las premiaciones especiales de la noche y del certamen en general fueron las siguientes: