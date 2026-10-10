Miss Grand International: la guatemalteca Ximena Carrillo es la tercera finalista

Ximena Carrillo, la representante de Guatemala, estuvo en el grupo de las candidatas con mejores puntajes y comentarios durante la competencia de Miss Grand International 2026.

La guatemalteca avanzó hasta las cinco finalistas de Miss Gran International en la gran final, que se realizó este sábado 10 de octubre, en Bangkok, Tailandia.

Las representantes de Guatemala, Tailandia, Venezuela, Netherlands, Tanzania, México, Vietnam, Ecuador, Cuba, Costa de Marfil y Puerto Rico participaron en la ronda de preguntas.

Entre ellas, Ximena Carrillo, representante de Guatemala, fue elegida entre las cinco finalistas junto a Shyare Andrade de Ecuador; Beau Megan Goos, Miss Netherlands; Emoura Pham, Miss Vietnam, y Jihan Dimack, Miss Tanzania.

Y la corona fue para la representante de Tanzania, Jihan Dimack. La primera finalista es la ecuatoriana; la segunda es la de Netherlands; la tercera, de Guatemala, y la cuarta, de Vietnam.

Ximena Carrillo destaca en Miss Grand International

La representante guatemalteca destacó durante todo el certamen por su elegancia.

Ximena Carrillo, de 22 años, mide 1.77 y antes de obtener el título que la acredita como Miss Grand Guatemala, fungió como Miss Cosmo Guatemala 2024-2025. También fue finalista en el certamen Miss Universo Guatemala 2024, representando a la Ciudad de Guatemala, donde nació.

En esta competencia de Miss Grand Intenational llamó la atención en el desfile del traje nacional con el diseño inspirado en el Popol Vuh, realizado por Maximiliano Reyes, Peter Sutuc y Régis Gómez, quienes se inspiraron en Camazotz, un personaje al que en la tradición maya se identifica como el Guardián de Xibalbá.

Entre los elementos de la creación artística que vistió a la candidata de Guatemala se usaron plumas de aves, madera, jade y obsidiana. Los creadores de esta pieza tuvieron en cuenta los relatos de los héroes gemelos del Popol Vuh al momento de poner manos a la obra.