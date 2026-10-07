¿Quién es Ximena Carrillo, la representante de Guatemala en Miss Grand Internacional?

Antes de obtener el título que la acredita como Miss Grand Guatemala, Ximena Carrillo fungió como Miss Cosmo Guatemala 2024-2025. También fue finalista en el certamen Miss Universo Guatemala 2024, representando a la Ciudad de Guatemala, de donde es oriunda.

En septiembre y octubre de 2024, representó a Guatemala como la primera Miss Cosmo en la historia del país y llegó a ocupar un sitial entre las semifinalistas. Para ello, viajó durante un mes a Vietnam.

Carrillo, quien mide 1.77 metros se ha distinguido en las competencias en Guatemala por ser una de las participantes más altas, lo que también la ha hecho destacar.

En su carrera como modelo ha tenido la oportunidad de estar presente en varias campañas de marcas comerciales y de moda. Es reconocida por las marcas premium del país como uno de los rostros más atractivos.

Sus convicciones

En su presentación oficial, se autodefine como estudiante de marketing y atleta a nivel nacional. Señala que ambos campos ha aprendido que la disciplina, la resiliencia y el propósito pueden convertir cualquier visión en realidad. "Estoy dedicada a usar mi voz y esta plataforma global para empoderar a otros a que abracen su potencial y elijan activamente la paz, la unidad y la acción positiva".

La joven de 22 años afirma que es urgente que se haga escuchar el llamado a parar las guerras y la violencia. "Es un llamado urgente a priorizar la humanidad sobre el conflicto. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de guerra; se construye día a día mediante el respeto mutuo, la escucha activa y la empatía", asevera.

Entre las habilidades que enumera se cuentan ser atleta a nivel nacional, creadora de contenido digital y estratega de marketing con experiencia en hablar en público, asociaciones de marca y conexión con la audiencia.