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Miss Universo 2026: las favoritas del público y los pronósticos de los expertos
¿Quién se quedará con la corona? Este martes 24 de noviembre se celebrará la gala final de Miss Universo 2026, en la que se conocerá a las 30 semifinalistas y se elegirá a la nueva soberana.
Fotografía cedida por Miss Universo en la que se aprecia la nueva corona del certamen de belleza "El Resplandor del Legado Eterno", creada por el diseñador George Wittels, elaborada en oro blanco de dieciocho quilates y adornada con 3 mil 150 diamantes de talla brillante. (Foto Prensa Libre: EFE/Miss Universo)
Esta noche, martes 24 de noviembre, se celebrará la final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026, en la que se elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, quien fue coronada en el 2025.
Aunque no será hasta la gala de hoy cuando se conozca quiénes son las 30 semifinalistas que participarán en la gran final, ya se perfilan algunas favoritas, tanto por elección del público como por las opiniones de expertos en certámenes que han compartido sus perspectivas.
La organización de Miss Universo ha promovido las votaciones por medio de su sitio oficial y de su aplicación, en los que los votos del público cambian de forma constante el orden de las candidatas que podrían llegar a la final.
El miércoles 18, antes de las presentaciones en traje nacional, traje de baño y vestido de gala, celebradas este fin de semana, Miss Universe compartió el listado de las 30 candidatas que habían recibido más votos ese día.
“¡Los votos están! Conoce a las delegadas más votadas de hoy”, publicó la organización en su cuenta de Instagram y recordó que la reina que tenga más votos el día de la final se clasificará de forma directa entre las 30 semifinalistas.
El listado reúne a las representantes de Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Camerún, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guadalupe, Honduras, Hong Kong, India, Kazajistán, Kenia, Kosovo, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica, Uganda, Ucrania y Venezuela.
Dos días después, la organización hizo una nueva publicación con las candidatas que más puestos habían escalado durante la semana con ayuda de los votos de sus seguidores.
“¡Estas delegadas tuvieron los mayores saltos en el voto de los fans esta semana!”, publicó Miss Universe en sus redes sociales junto con un video que muestra a las siguientes concursantes, ordenadas de menor a mayor según la cantidad de puestos que ascendieron:
- Finlandia: Veera Grönlund – 18 puestos
- Bangladesh: Samira Khan Mahi – 21 puestos
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori – 34 puestos
- Santa Lucía: Bernella Velinor – 35 puestos
- Sierra Leona: Katti Fofanah – 41 puestos
- Botsuana: Dabilo Moses – 41 puestos
- Egipto: Sonia Gergis – 43 puestos
- Bélgica: Olga Lombardo – 43 puestos
- Guyana: Angel Bhathal – 46 puestos
- Macao: Xuhe Hou – 81 puestos
El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa destacó cinco nombres que, según él, podrían clasificarse para la gran final. Se trata de las representantes de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.
El medio especializado Missiology también ofreció sus pronósticos para el certamen, en los que coinciden las representantes de Puerto Rico, Nueva Zelanda y Filipinas, e incluyó a las de República Dominicana y Tanzania.
No será hasta esta noche, en la gala final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026, cuando se revele quiénes son las 30 semifinalistas, entre las que se elegirá a la nueva soberana.
El evento se celebrará este martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas de Guatemala.
“Los fans de todo el mundo pueden apoyar a sus delegadas favoritas a través de la plataforma de votación oficial en missuniverseorg.com/vote, donde la concursante que reciba el mayor número de votos del público se asegurará un puesto entre las 30 semifinalistas”, escribió la organización de Miss Universe en su sitio web.
Además, compartió el listado de los 116 países y territorios que compiten en Miss Universo 2026:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Arabia Saudita: Perla Harb
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Australia: Caity Worthington
- Azerbaiyán: Arena Zeynalian
- Bangladesh: Samira Khan Mahi
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Armandina Cunha
- Camboya: Than Rthna
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Camerún: Emili Denneng
- Canadá: Aslihan Morali
- Chile: Dominga López
- China: Sabrina Wang
- Colombia: María Alejandra López Pérez
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Eslovaquia: Anna Ličková
- España: Susana Medina
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Etiopía: Bruk Belete
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Islandia: Sigga Ózk
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: Orealia Thomas
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Jasmine Blandford
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Xuhe Hou
- Liechtenstein: Celina Weil
- Malta: Francesca Mercieca
- Mayotte: Maeva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Myanmar: May Grace Parry
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abalone Smedsrud
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Papúa Nueva Guinea: Celene Hall
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Checa: Dominika Viktorie Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez Alevante
- Reunión: Abigaëlle Taïlamée
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan
- Serbia: Nikolina Vujcic
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Sudán del Sur: Amylia Deng
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Tanzania: Queen Elizabeth William Makune
- Tayikistán: Ziedakhon Sharipova
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uganda: Mitchelle Daka
- Uruguay: Lucía Piñeyro Lima
- Uzbekistán: Olga Bykadorova
- Venezuela: Clara Vegas Goetz
- Zambia: Selena Grant
- Zimbabue: Anna Nikonova