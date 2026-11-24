Esta noche, martes 24 de noviembre, se celebrará la final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026, en la que se elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, quien fue coronada en el 2025.

Aunque no será hasta la gala de hoy cuando se conozca quiénes son las 30 semifinalistas que participarán en la gran final, ya se perfilan algunas favoritas, tanto por elección del público como por las opiniones de expertos en certámenes que han compartido sus perspectivas.

La organización de Miss Universo ha promovido las votaciones por medio de su sitio oficial y de su aplicación, en los que los votos del público cambian de forma constante el orden de las candidatas que podrían llegar a la final.

El miércoles 18, antes de las presentaciones en traje nacional, traje de baño y vestido de gala, celebradas este fin de semana, Miss Universe compartió el listado de las 30 candidatas que habían recibido más votos ese día.

“¡Los votos están! Conoce a las delegadas más votadas de hoy”, publicó la organización en su cuenta de Instagram y recordó que la reina que tenga más votos el día de la final se clasificará de forma directa entre las 30 semifinalistas.

El listado reúne a las representantes de Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Camerún, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guadalupe, Honduras, Hong Kong, India, Kazajistán, Kenia, Kosovo, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica, Uganda, Ucrania y Venezuela.

Dos días después, la organización hizo una nueva publicación con las candidatas que más puestos habían escalado durante la semana con ayuda de los votos de sus seguidores.

“¡Estas delegadas tuvieron los mayores saltos en el voto de los fans esta semana!”, publicó Miss Universe en sus redes sociales junto con un video que muestra a las siguientes concursantes, ordenadas de menor a mayor según la cantidad de puestos que ascendieron:

Finlandia: Veera Grönlund – 18 puestos

Bangladesh: Samira Khan Mahi – 21 puestos

Ghana: Belvy Naa Teide Ofori – 34 puestos

Santa Lucía: Bernella Velinor – 35 puestos

Sierra Leona: Katti Fofanah – 41 puestos

Botsuana: Dabilo Moses – 41 puestos

Egipto: Sonia Gergis – 43 puestos

Bélgica: Olga Lombardo – 43 puestos

Guyana: Angel Bhathal – 46 puestos

Macao: Xuhe Hou – 81 puestos

El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa destacó cinco nombres que, según él, podrían clasificarse para la gran final. Se trata de las representantes de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

El medio especializado Missiology también ofreció sus pronósticos para el certamen, en los que coinciden las representantes de Puerto Rico, Nueva Zelanda y Filipinas, e incluyó a las de República Dominicana y Tanzania.

No será hasta esta noche, en la gala final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026, cuando se revele quiénes son las 30 semifinalistas, entre las que se elegirá a la nueva soberana.

El evento se celebrará este martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas de Guatemala.

“Los fans de todo el mundo pueden apoyar a sus delegadas favoritas a través de la plataforma de votación oficial en missuniverseorg.com/vote, donde la concursante que reciba el mayor número de votos del público se asegurará un puesto entre las 30 semifinalistas”, escribió la organización de Miss Universe en su sitio web.

Además, compartió el listado de los 116 países y territorios que compiten en Miss Universo 2026: