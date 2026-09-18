Quiénes son los creadores de contenido que ofrecerán un show en Guatemala

Dos creadores de contenido mexicanos y uno guatemalteco le darán “play” a un espectáculo especial que llegará al escenario del Teatro Delirio el próximo 24 de septiembre del 2026.

Se trata de Vete a la tuerca, protagonizado por los mexicanos Sophie Durand y Pepin Loyin, quienes, junto con el guatemalteco Alejandro Sago, pondrán en escena el humor que caracteriza al pódcast del mismo nombre.

Cada uno ha construido su propia carrera y ha destacado en la creación de contenido desde sus perfiles. Sin embargo, hace unos meses unieron sus talentos para darle vida al pódcast que ahora llevarán al escenario frente al público.

Alejandro Sago, Sophie Durand y Pepin Loyin son los jóvenes protagonistas de Vete a la tuerca. A continuación, se los presentamos:

Sophie Durand

Actriz, cantante, bailarina y modelo mexicana que ha destacado en el mundo del espectáculo. Desde muy pequeña mostró interés por los escenarios y comenzó a construir su carrera.

Ha participado en diversas producciones televisivas, como La rosa de Guadalupe, La Gata, El Señor de los Cielos, La otra cara del alma y Las trampas del deseo, según medios de comunicación internacionales.

Actualmente también destaca como creadora de contenido y participa en los pódcast Vete a la tuerca y Somos brutalmente honestas.

Alejandro Sago

Músico y creador de contenido guatemalteco, intérprete de temas como Emepé, Ni tú ni yo, 5inco mentarios, Pasatiempo, Corazón blindado y Punto y aparte.

Migró a México hace casi una década en busca de impulsar su carrera. Se ha popularizado en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde comparte videos sobre diversos asuntos.

Dirige su propio pódcast, Pic Pod, y también participa en Vete a la tuerca.

Pepin Loyin

Creador de contenido mexicano caracterizado por sus videos de comedia, humor cotidiano y cultura urbana. Destaca en plataformas como TikTok, Instagram y Threads.

Actualmente participa en el pódcast Fragmenta2, así como en Vete a la tuerca, junto a Sophie Durand y Alejandro Sago.

Una cita con “Vete a la tuerca”

Alejandro Sago, Sophie Durand y Pepin Loyin traen a Guatemala el espectáculo Vete a la tuerca.

Tendrá lugar el jueves 24 de septiembre del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Delirio, kilómetro 7.5, final del bulevar Los Próceres, zona 10 de la capital.

Los boletos pueden adquirirse en el sitio necesitoir.com y están disponibles en tres localidades: General, Q299; VIP, Q449, y Palco VIP, Q499.