Radar Musical: Los mejores lanzamientos en lo que va del 2020

La música une al mundo, y el 2020 no es ninguna excepción. Hemos visto a músicos alrededor del planeta tocando sus instrumentos desde los balcones, conciertos en vivo desde los hogares y hasta un festival de música en línea. El cuarto arte sabe enfrentar cualquier adversidad, y aunque algunos de los récords más esperados del año tuvieron que posponerse, los lanzamientos que sí llegaron han estado llenos de sorpresas.

Desde el triunfal regreso de Fiona Apple y The Strokes, hasta el colorido mundo de J Balvin, la música nueva de este año viene con grandes éxitos. Para que puedas disfrutar de lo mejor de lo mejor, traemos para ti esta selección que estaremos actualizando constantemente con los mejores lanzamientos musicales y nuevos talentos que se están haciendo un nombre en la industria. No te pierdas lo más nuevo en nuestra playlist de Spotify.

Lo más nuevo

Después de una laaaaarga espera, el nuevo disco por The Killers (cuya fecha original de lanzamiento era el 29 de mayo) por fin ha llegado. Titulado “Imploding The Mirage”, es el sexto álbum de estudio por el grupo de rock estadounidense y el primero sin su guitarrista fundador Dave Keuning. Su portada muestra una obra de Thomas Blackshear. Los seguidores de la banda pudieron escuchar una probada con los sencillos ‘Caution’, ‘My Own Soul’s Warning’, ‘Fire In Bone’ y ‘Dying Breed’. El disco de 10 canciones cuenta con colaboraciones de Weyes Blood y k.d. lang, además de sonar con clásico sello del grupo. Escúchalo aquí.

Top 6 albums

Declarado por la revista Rolling Stone como el mejor trabajo de su carrera, el regreso de Fiona Apple ocho años después de su último lanzamiento, llegó directo a posicionarse como el #1 –y mantenerse ahí. Su estilo desgarrador tanto en voz como en letra viene cargado de ira hacia un mundo de hipocresías y sus propias inseguridades, acompañado de una mezcla sonora que no deja de sorprender.

Hablando de regresos triunfales, después de siete años el grupo The Strokes no se quedó satisfecho con un disco, y además anunció una serie de YouTube durante la cuarentena. El nostálgico aire neoyorquino de los 80s está muy presente en el álbum producido por Rick Rubin. La familiar guitarra del grupo, toques de New Wave y los falsettos de Julian Casablancas, suenan a los años de gloria del grupo, que sin duda no han terminado.

Después de la trágica muerte del joven rapero a sus 26 años de edad, su última producción fue completada por Jon Brion y lanzada como un homenaje póstumo a Mac Miller. El disco titulado ‘Circles’, estaba planeado como un seguimiento a ‘Swimming’, el álbum previo nominado al Grammy. Juntos evocan dos estilos diferentes que representan la conclusión de un ciclo y narran la batalla contra las adicciones del artista.

El grupo inglés Bombay Bicycle Club fue otro de los que destacó con su último disco, después de una pausa en la que sus integrantes persiguieron proyectos individuales. Con su clásico estilo colorido y alegre, varias canciones se convirtieron en las nuevas favoritas en plataformas de streaming. Regresando a sus orígenes está repleto de sintetizadores, guitarras y coros que dan ganas de bailar.

El nuevo álbum post-corazón roto de The Weeknd conquistó las listas de los más escuchados y mejor criticados de este año. Con temáticas oscuras, el cantautor lanzó un conmovedor mensaje para aquellos que se sienten solos durante la pandemia. Con clásico estilo The Weeknd, el álbum mezcla sonidos melancólicos, profundos y claro –la sensualidad que siempre ha caracterizado su música.

Para su cuarta producción, Tame Impala abandona la adrenalina para enfocarse en sonidos psicodélicos y un muy estilizado disco funk. Es quizá el álbum más introspectivo de su carrera, navegando una lucha interna a través del tiempo. La música parece diseñada para hipnotizar con sus oleajes technicolor y demuestra su impecable perfeccionismo musical en los detalles sonoros de cada canción con influencias de soul, R&B y acid house.

Talento emergente

La música siempre estuvo presente en la vida de Carla Rivarola. Su particular estilo la distingue en el mundo del rock alternativo por las capas multicolores en las que se aventura en su último sencillo, ‘La Llave de mi Casa’. Inspirado por una situación real en la vida de la cantautora mexicana-argentina, es la primera inmersión en un mundo que ella misma ha apodado ‘fantasticore’: donde se deja llevar con todas sus ideas musicales sin pensar en la practicidad del ensamble, incorporando sonidos que no había explorado en su álbum previo y haciendo alusión a la energía de las capas de guitarra y percusión. Su próximo álbum, “Lucha o Fuga”, prepara su llegada en los próximos meses.

TENSES

Dos melómanos yucatecos se unen para crear un grupo que es, a partes iguales, música y filosofía. Explorando el uso del lenguaje y cómo se desglosa en el tiempo, Tenses se aventura por metáforas íntimas de la experiencia individual y profundas críticas de lo político, usando el arte como portal hacia nuevas realidades. Con bases fundadas en el nuevo jazz, crean un synth pop que integra sonidos “del pasado” para re-contextualizarlos en el futuro. En su música se pueden encontrar influencias del krautrock, fuzz y r&b. El segundo sencillo del grupo, ‘Héroes’, encuentra su inspiración en el libro La negación de la muerte de Ernest Becker, indagando en la búsqueda de la inmortalidad y la fragilidad humana.

DANIEL CRAFT

Un talento innegable inunda la música de Daniel Craft, cantautor mexicano que encuentra en la música un laboratorio de infinitas posibilidades. Su tercer álbum de estudio y el primero completamente en español, “Sombras”, viene cargado de un rock que rompe todas las reglas y con sello de Daniel Craft. Profundas guitarras con una suave psicodelia de sintetizadores, acompañadas de escenarios metafóricos se unen a influencias de la era del rock británico. El resultado es un disco que juega con diversidad de sonidos y ritmos tan dispares con los tintes del rock británico, sin dejar de sonarlo. Navega por 12 canciones en las que se hacen presentes: dudas existenciales, críticas sociales y amores densos; es un álbum tremendamente personal.

MILK BAND

Todo empezó en un concierto de los Foo Fighters y se convirtió en el sueño de tres jóvenes mexicanos que integran al grupo de indie rock MILK Band. Unos años después conquistaron el Plaza Condesa como acto de apertura para Circa Waves, para después llenar el Multiforo 246 en dos conciertos ‘sold out’. Con un sonido evidentemente nostálgico por los grandes grupos de rock ochentero, pero con el toque particular de sus personalidades musicales, su último sencillo marca el inicio de una nueva etapa tras la conclusión de su álbum debut. Titulada “I am the King”, la canción surge a partir de un momento de incertidumbre para perderle el miedo al éxito y ser fiel a uno mismo, con un sonido más energético que el sencillo anterior.

THE SHELTER

Este dúo formado por los mexicanos Javier Orduña y Elías Gameros es un proyecto independiente de rock n’ roll hecho y derecho. El bajo y sus distorsiones son la guía de una travesía en escala de grises por tres sencillos que presentan a un grupo joven, con inspiraciones de las eras más legendarias del género y la herencia musical del punk. Su más reciente canción y video, ‘Roads of México’, explora la ironía del pánico al exterior provocado por una agorafobia y la llegada de la cuarentena, donde el refugio del hogar se convierte en una prisión. La letra narra una profunda añoranza por los volcanes, los desiertos y las junglas del territorio nacional.

CRYMES

Este grupo llegó para romper las reglas demostrando que la música no tiene límites. La propuesta experimental de 7 jóvenes mexicanos (Animau, Cloud, Voyager, Don Gefe, Lil’ Valley, Luuui y Viram) está fundada en una nostalgia musical por las presentaciones en vivo. Su primer EP, “Corazón Diamante”, es un viaje de ángeles y demonios narrado con lujo de detalle y talento musical. Jugando con referencias al anime, la cultura internet, los gangsters, la filosofía punk y los ‘sadboys’ han logrado un sonido que definen como ‘Bedroom Pop’. Su último sencillo, ‘Real Pa Ti’, es una catarsis en búsqueda por un auto-reconocimiento con una influencia pop. ‘Volverse real para el enemigo y uno mismo’ es la inspiración con la que hablan a una persona perdida para decir: tocar el cielo es poco, pero lo nuestro será eterno.

VERENA

Con tan solo 21 años de edad, la mexicana Verena sorprende por su voz llena de tremenda profundidad mezzo soprano. Melómana de toda la vida y compositora desde los 12 años de edad, sus primeras dos canciones marcan el inicio de un proyecto versado en las raíces del pop, mismo que hizo su debut en vivo en el Lunario como telonera del trio mexicano Vera. Con temáticas que narran dolorosos desenlaces de un amor joven y llenos de melancolía, los sencillos ‘It’s My Pride’ y ‘Let You’ fueron producidos por Andrés Guerrero. Son tan solo una probada de lo que tiene preparado en los próximos meses, entre ellos su primera canción en español junto con el cantautor Fer Tovar y la promesa de su primer EP el próximo año.

MIGRANT MOTEL

Este grupo de muchas nacionalidades es la sabrosa malteada que obtendrías si metieras a Maroon 5 y Marylin Manson en una licuadora con unas gotitas de Nine Inch Nails. Conformado por el peruano David Stewart Jr. viviendo en Los Ángeles y el mexicano Chava Ilizaliturri viviendo en CDMX, quienes se conocieron en el Berklee College of Music de Boston, el proyecto de Migrant Motel está siempre en constante movimiento. Con actitud de verdaderos rockeros y una propuesta juguetona, el resultado es un sonido que solo podría describirse como “tinder rock”. Su más reciente sencillo ‘I Don’t Wanna Know’, sin contar las 60 Second Songs que han creado durante la cuarentena, narra la historia de una relación banal y fue producida por el tercer Migrant: Peder Etholm Idsoe.

AR FERDINAND

El productor salvadoreño, AR Ferdinand, regresa con nuevo sencillo que marca la segunda parte de un misterio que inició con ‘On My Mind’. Con 12 años en la industria y nominado al Grammy Latino, su música es testamento de un proceso meticuloso cuyas fusiones dan luz a un sonido completamente nuevo. El sencillo ‘Starship’, es el primero en una fila de canciones que llegarán en los próximos meses hasta completar su tercer álbum de estudio, “iii”. Su portada muestra los tentáculos de un enamoramiento fallido del que no se puede salir. El segundo episodio de la misteriosa serie del salvadoreño llegará próximamente para continuar entrelazando las dimensiones y líneas del tiempo del primer episodio.

GLASS CRISTINA

Desde el corazón de la selva maya el trío conformado por Lorenzo Engell, Bernardo Castilla y Enzo Aquino explora historias, mitologías y símbolos dignos de una obra de teatro. Con exhilarantes crescendos, las melodías exploran sonidos de neo-soul, funk y electrónica para sumergirnos en mundos llenos de textura. Descrito por Rolling Stone México como uno de los grupos más interesantes en el panorama nacional. Con un sonido verdaderamente único en la escena de la música latina, llega su nuevo álbum “Nudity” recorre diferentes estilos y las mascaras que guardan sus secretos.

STRANGE COLOR

Si la música tuviera un aura, la de Strange Color sería una nebulosa morada. El sonido del grupo mexicano, originario de Atizapán de Zaragoza, vive en un lugar donde no existe el tiempo y el espacio; solo luz. Su álbum debut, “Al Borde de un Tiempo Perdido”, es un viaje a través de sus diferentes colores pintados de garage rock neo-psicodélico, mezclado con el krautrock experimental de los 70s y toques sutiles de dream-pop. Lanzado a través del sello estadounidense Devil In The Woods, llega en un momento de mucha incertidumbre entre las sombras de la ciudad, pero siempre con la mirada hacia esa luz al final del camino y listo para volar alto.

MONMARTE

Originarios de Torreón, este grupo mexicano que actualmente reside en la Ciudad de México está en constante evolución. Para su nuevo álbum que lanzarán la próxima semana, llegan a una encrucijada donde exploran una lírica más madura y sensorial que para ellos significa la prueba de fuego para la banda. Con su divertido estilo camaleónico caracterizado por un bajo profundo, guitarra, un poco de funk, teclado y sintetizadores logran sonidos diferentes para cada canción. Sú nuevo álbum titulado ‘La Película del Sol’, narra un recorrido por el proyecto independiente que rompe los esquemas de la industria musical y es el primer disco lanzado a través de la red social TikTok.

WHITE DEERS

El desierto potosino se transforma en la superficie de un planeta muy, muy lejano donde habita White Deers. El grupo mexicano lanzó su nuevo sencillo ‘El Sol’: un caleidoscopio de psicodelia japonesa. Algo extraño sucede en el país del sol naciente, donde fue compuesta y producida. Formado por cinco jóvenes originarios de San Luis Potosí, experimentan con sintetizadores y sonidos lo-fi indie para crear un jam psicodélico “loquendo suavecito” que nos transporta a las galaxias de la ciencia ficción sesentera. En su música está plasmada la herencia de artistas como Pink Floyd, Tame Impala y Supertramp. Con dos EPs bajo la manga, regresan con este sencillo para alistar la llegada de un nuevo disco espacial y un posible secuestro alienígena.

MONSTRUOS DEL MAÑANA

El sencillo ‘Espejo’ del talentoso grupo mexicano llega dos años después de su álbum debut. Tras una introducción espectral de cantos tibetanos nos sumerge a su psicodélico mundo al son del boogaloo. La banda de fusión, que se autodefine como ‘postapocaliptic tropical garage’, experimenta con distorsiones armónicas logrando texturas y atmósferas inesperadas. Ahora presentan una canción compuesta y producida desde la cuarentena, con cada uno de sus integrantes grabando las melodías en sus hogares. El resultado final es una cumbia instrumental que induce un estado meditativo durante el encierro, en soledad y con otros, para evitar enloquecer. Los audios que cada uno produjo para ‘Ocelote’ se pusieron a disposición de su audiencia, invitándola a crear música nueva.

PRIMO SON

El quinteto de primos integrado por Rodrigo Ogarrio, Manuel Manterola, Pedro Reynoso, Joaquín Ogarrió y Nicolás Manterola, busca conquistar a México con su particular estilo. Hace unas semanas lanzaron su primer disco, “Yo lo que quiero es romper la piñata”, producido en el live room de Panoram Studios. Mezclando distintos ritmos latinos entre jarochos, huapangos, cumbias, rock psicodélico, boleros, folk y rancheras, el grupo ha logrado crear un sonido distintivo que realmente no puede ubicarse dentro de un género. El resultado son melodías divertidas y coloridas con temáticas mexicanas que dan muchas, muchas ganas de bailar. Disfruta el video musical de ‘Vamos Ya’.

HOLLYWOODIAN

El más reciente proyecto del productor salvadoreño AR Ferdinand explora una mirada fresca sobre el género ‘Deephouse’ con un twist de funk y mucho sazón. Con colaboraciones de Walter Rivera, Chino y KRU la primera entrega de cuatro canciones vio la luz durante la cuarentena (¡gracias!). Inspirado en Nicolas Jaar y Devendra Barhart, explora también el sonido latino psicodélico e invita a un viaje de sabores servido con ‘Hummus’ y ‘Paprika’. Con más de 12 años de experiencia en la industria y nominado al Grammy Latino, próximamente estrenará su tercer disco en su acto principal de indie electrónico y la llegada de más episodios de una serie musical que narra universos y líneas del tiempo llenas de misterio, sangre y humor.

En la mira

Sin fecha de estreno, pero con mucha anticipación estos álbumes que llegarán a lo largo del año a los oídos del mundo son los más esperados:

White Hot Forever, LANA DEL REY

Serpentine Prison, MATT BERNINGER

Para disfrutar de estos estrenos y más música nueva, sigue nuestro canal de Spotify.

En alianza con Forbes México y Centroamérica