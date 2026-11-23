Una repentina subida de tensión y taquicardia fueron las causantes de que el cantante español Raphael tuviera que cancelar el concierto del sábado 21 de noviembre en el Coliseo de La Coruña, según señalan los medios de comunicación españoles. La salud del artista de 83 años fue motivo de preocupación porque la presentación estaba a punto de comenzar cuando comenzó a sentirse mal.

Cabe recordar que el intérprete de Escándalo ha atravesado varias complicaciones de salud. En el 2003, debió someterse a un trasplante de hígado; en 2016, se confirmó que presentaba un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. En el 2024, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa un especial de Navidad para La Revuelta en Madrid.

El diagnóstico y el alta

El domingo 22 de noviembre el cantante fue dado de alta y dijo a través de un comunicado que "todo está bien". El artista pasó la noche en observación en un hospital. "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien", aseguró el artista, que se encuentra "mucho mejor" y ya recibió el alta médica, reporta la agencia de noticias EFE.

El cantante lamentó no haber podido actuar pero su estado de salud no le permitía subirse al escenario "en las condiciones" que merecía el público.

El próximo concierto de su gira, en el caso de que la pueda retomar, será el próximo sábado en la ciudad mediterránea de Málaga (sur).

Los círculos cercanos al cantante se sorprendieron con esta nueva eventualidad de salud, porque, luego de su crisis en 2024 se había mantenido muy estable y su evolución ha sido positiva, según afirmó el propio artista en abril del 2025.

Actualmente, se encuentra de gira con el espectáculo Raphaelísimo, con la que retomó su agenda de conciertos y repasa los grandes himnos de su carrera, como Escándalo y Mi gran noche, además de temas de su álbum Ayer... aún, publicado en el 2024, expone EFE.