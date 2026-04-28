Rebeca Lane y Miss Bolivia compartirán escenario en Guatemala: Fecha, recinto, entradas y más detalles del concierto en la capital

Rebeca Eunice Vargas, mejor conocida como Rebeca Lane, es una socióloga, rapera y cantautora guatemalteca que a través de su música y activismo está comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres a una vida digna.

Cuenta con más de 10 años de carrera artística y sus producciones discográficas y propuesta sonora le han permitido ofrecer múltiples giras por Latinoamérica, EE. UU. y Europa.

Miss Bolivia por su parte, es el nombre artístico de María Paz Ferreyra, una reconocida cantante, compositora y DJ argentina que ha conquistado a sus admiradores debido a la mezcla ritmos urbanos y latinos como la cumbia, el rap, el reggae y el dancehall.

En muchas ocasiones, la profundidad de sus textos refleja la formación como psicóloga que tuvo antes de enfocarse a la música, la cual ha sido catalogada por expertos como una "bomba de fusión".

De acuerdo con Rebeca Lane, su visión es similar a la de Miss Bolivia, debido a que sus letras suelen abordar temas de protesta, feminismo, defensa de los derechos humanos y conciencia ambiental. Además, ambas poseen una lírica incendiaria y un fuerte compromiso social.

Durante una entrevista reciente con Prensa Libre, Lane compartió detalles del concierto que ofrecerá con Miss Bolivia en el país, de su producción y de la canción que las unió.

“Recuerdo que fue en diciembre del 2013 cuando conocimos. Ella estaba de gira en México y su equipo me contactó. Atendí y organicé una fecha en un recinto de la capital”, contó Rebeca.

A propósito de esa presentación que fue cercana a Navidad, la artista guatemalteca destaca la conexión y el trabajo que surgió con la artista argentina.

“Fue una fecha complicada (20 de diciembre), pero Miss Bolivia viajó con la cantante mexicana Ali Gua Gua y se hospedaron en mi casa. Durante ese encuentro, más que el concierto que estuvo genial surgió una lluvia de ideas y en ese momento escribimos y grabamos Libre, atrevida y loca, la canción que nos ha acompañado por más de 12 años”, agregó Lane.

Otras conexiones

El concierto que ofrecerá Rebeca Lane y Miss Bolivia no será el primero y probablemente no será el último, debido a que las artistas han creado una conexión que les ha permitido fusionar estilos en distintos recintos culturales y en varios países.

La artista guatemalteca recordó que, luego de su encuentro en diciembre del 2013, han llevado su visión a otras fronteras y su música se ha escuchado en conciertos, festivales y otros eventos internacionales.

“No hemos compartido tanto como quisiéramos, pero las veces que lo hemos realizado ha sido especial. Hubo una ocasión que ambas estábamos en Mérida, México, asistí a su concierto, me invitó al escenario y cantamos Libre, atrevida y loca. Luego viajé en dos ocasiones a Argentina y ella llegó a verme a los conciertos. Así han pasado los años y en otro momento coincidimos en un concierto en Madrid, España, pero no nos dio tiempo de coordinarnos para interpretar nuestra canción”, dijo Rebeca.

Para la artista guatemalteca ha sido fundamental producir sus propios eventos o estar muy cerca de ellos. En la actualidad promociona una pequeña gira con la artista argentina que comenzó el pasado 5 de marzo en la Ciudad de México, seguirá en la ciudad de Guatemala y finalizará en San Salvador, El Salvador.

“Es difícil crear los espacios ideales para proyectar nuestra música y más aún cuando se hace de forma independiente, aunque estoy agradecida con quienes nos han apoyado y nos siguen. Por eso, el concierto en la ciudad de Guatemala realizaremos algo especial, con nuestra energía, letras, ritmo y visión”, agregó Lane.

Su vínculo con la música

Aunque su experiencia como socióloga le ha permitido adquirir conocimiento, enfoque humano y visibilizar de cerca varias realidades del país y del mundo, Rebeca Lane encontró en la música un mundo de expresión, libertad y una herramienta para visibilizar temáticas importantes con su visión.

La artista guatemalteca indicó qué, cuando comenzó a escribir sus canciones no pensó en la gente porque no contaba con admiradores y que su música llegó por la necesidad de contar su historia y de dónde venía.

“Cuando empecé a hacer música coincidió mucho con las ganas de contar quién era. Venía de muchos espacios de lucha social, espacios artísticos en los que siempre tuve una reflexión: si soy mujer, es diferente”, agregó Rebeca, quien poco a poco ha impulsado sus letras, ritmos y ha dado visibilidad a las mujeres.

“En ese momento no había entendido completamente el feminismo, pero sí había entendido que, al ser mujer, era diferente. Entonces creo que la llegada del feminismo para mí fue como poder darle una explicación a todas las distintas violencias que yo había vivido en distintos espacios a lo largo de mi vida, y entender por qué era que las cosas pasaban… Por ejemplo, estuve en muchos espacios de activismo también, de lucha social, en los que éramos muy pocas mujeres y las mujeres estábamos ahí, de alguna forma, como que teníamos que gritar para que nos escucharan”, indicó.

“Hay personas que han estudiado que estos tipos de violencia ocurren en estos distintos espacios y se manifiestan de estas distintas formas, y no son experiencias aisladas que nos ha tocado a cada una vivir, sino que tienen una explicación, porque el sistema está organizado de esta forma. Entonces, cuando empecé a cantar, cuando me encontré con el poder expresarme a través del rap, justamente como las primeras cosas que yo necesitaba expresar era esto que a mí me había tocado vivir. Y en ese momento, la música feminista no existía en el país, o al menos no tanto”, agregó Rebeca.

La artista guatemalteca comenzó de forma profesional en la música desde el 2012 y luego de más de una década en escena, continúa comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres a una vida digna.

“En otros países ya existían varios movimientos. Ahora en Guatemala ya existe y está bien establecido, pero eso no existía cuando yo empecé a cantar. Aunque a muchas nos dicen que somos pioneras, la verdad es que, cuando algunas empezamos a cantar lo hicimos para contar nuestra historia”, indicó.

De acuerdo con Rebeca Lane, el concierto que ofrecerá con Miss Bolivia estará lleno de energía debido a que la artista argentina se caracteriza por mezclar la potencia de un DJ set con la fuerza de su interpretación vocal.

“Es muy natural que estas fusiones sucedan porque ambas compartimos ese espíritu de "artivismo" (arte + activismo) que busca incomodar al sistema mientras ponemos a todo el mundo a bailar”, concluyó.

Fecha

Rebeca Lane y Miss Bolivia ofrecerán un concierto en la ciudad de Guatemala, el jueves 30 de abril del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Gran Teatro Delirio

Precios y localidades

Preventa – Q75

Taquilla el día del evento – Q100

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de funcapital.com

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