Escenario
Rech Experience ofrece torneos para gamers, cosplay y otras actividades en el Museo Miraflores
El sábado 28 de febrero asista al Rech Experience, en el que verá las finales de torneos como Valorant o Fortnite, así como un concurso de cosplayers.
Participe en un día dedicado a los gamers, en el que habrá finales de torneos y concursos de cosplay.(Foto Prensa Libre: AFP)
Termine febrero en un encuentro con gamers. Se tendrá la final de torneos de Fortnite, Valorant, Super Smash Bros Ultimate y Clash Royale. Dentro del evento también se contará con un concurso de cosplay con premios hasta por Q2 mil y sorteos para los asistentes.
La entrada a este evento es gratuita y solicitan llenar un formulario para el ingreso en https://rech.com.gt/experience.
A escala internacional, el portal Exploding Topics estima que existen cerca de 3.32 mil millones de jugadores activos, lo que convierte a esta comunidad en una de las más grandes y diversas del mundo digital.
Los videojuegos también son una herramienta que fomentan la confianza y la toma de decisiones, saí como la creatividad y el trabajo en equipo. Los juegos que requieren que el usuario realice acciones rápidas.
Fecha:
Sábado 28 de febrero de 2026
Hora:
9 a 19 horas
Lugar:
Museo Miraflores
7a calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala..
Precios:
Entrada gratuita al llenar el formulario https://rech.com.gt/experience.
