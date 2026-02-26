Rech Experience ofrece torneos para gamers, cosplay y otras actividades en el Museo Miraflores

Termine febrero en un encuentro con gamers. Se tendrá la final de torneos de Fortnite, Valorant, Super Smash Bros Ultimate y Clash Royale. Dentro del evento también se contará con un concurso de cosplay con premios hasta por Q2 mil y sorteos para los asistentes.

La entrada a este evento es gratuita y solicitan llenar un formulario para el ingreso en https://rech.com.gt/experience.

A escala internacional, el portal Exploding Topics estima que existen cerca de 3.32 mil millones de jugadores activos, lo que convierte a esta comunidad en una de las más grandes y diversas del mundo digital.

Los videojuegos también son una herramienta que fomentan la confianza y la toma de decisiones, saí como la creatividad y el trabajo en equipo. Los juegos que requieren que el usuario realice acciones rápidas.

Fecha:

Sábado 28 de febrero de 2026

Hora:

9 a 19 horas

Lugar:

Museo Miraflores

7a calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala..

Precios:

Entrada gratuita al llenar el formulario https://rech.com.gt/experience.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

