Escenario
Recorrido en bicicleta por el Centro Histórico permitirá visitar tres museos en una mañana
Un recorrido en bicicleta que combina actividad física y cultura se llevará a cabo el domingo 26 de abril, con visitas guiadas a tres museos emblemáticos de la ciudad.
El domingo 26 de abril se tendrá una actividad en la que te hará un paseo en bicicleta y visita a tres museos de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El domingo 26 de abril se llevará a cabo un recorrido en bicicleta con un toque cultural. "No es solo un paseo en bicicleta… es un recorrido guiado que te llevará a descubrir el legado cultural de Guatemala visitando tres museos emblemáticos en una sola jornada", dicen los organizadores.
La actividad está dirigida a parejas, amigos, familias y amantes de la cultura que desean conocer la ciudad de una manera activa y diferente. Los participantes visitarán el Museo Nacional de Historia, el Museo del Deporte de Guatemala y el Mapa en Relieve.
El punto de salida es en Fun Tours, a las 8 horas. El cupo es limitado. Se incluye el préstamo de la bicicleta, o se puede llevar la personal con un descuento del 10%, el recorrido cultural guiado, el ingreso a los museos y los guías locales, así como equipo de seguridad y casco.
Fecha:
Domingo 26 de abril
Hora:
8 a 12 horas
Lugar:
2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala, frente a Colegio San Sebastian.
Precio:
Cupo limitado:
- Paquete Todo Incluido: Q150 por persona
- Promoción en pareja: Q125 por persona
- Obtenga 10% de descuento sobre el paquete todo incluido al llevar bicicleta y casco
Entradas:
Transferencia bancaria
Banco Industrial, monetaria
066-015159-8
A nombre de Fun Tours Guatemala
Más información al teléfono 5627-1753.
Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhB4d-4XantyxCGZ4ncDceUOVEmCY4K5SZSfPyPbQ3vdkjQ/viewform
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.