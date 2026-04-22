Recorrido en bicicleta por el Centro Histórico permitirá visitar tres museos en una mañana

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Recorrido en bicicleta por el Centro Histórico permitirá visitar tres museos en una mañana

Un recorrido en bicicleta que combina actividad física y cultura se llevará a cabo el domingo 26 de abril, con visitas guiadas a tres museos emblemáticos de la ciudad.

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El domingo 26 de abril se tendrá una actividad en la que te hará un paseo en bicicleta y visita a tres museos de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El domingo 26 de abril se tendrá una actividad en la que te hará un paseo en bicicleta y visita a tres museos de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El domingo 26 de abril se llevará a cabo un recorrido en bicicleta con un toque cultural. "No es solo un paseo en bicicleta… es un recorrido guiado que te llevará a descubrir el legado cultural de Guatemala visitando tres museos emblemáticos en una sola jornada", dicen los organizadores.

La actividad está dirigida a parejas, amigos, familias y amantes de la cultura que desean conocer la ciudad de una manera activa y diferente. Los participantes visitarán el Museo Nacional de Historia, el Museo del Deporte de Guatemala y el Mapa en Relieve.

El punto de salida es en Fun Tours, a las 8 horas. El cupo es limitado. Se incluye el préstamo de la bicicleta, o se puede llevar la personal con un descuento del 10%, el recorrido cultural guiado, el ingreso a los museos y los guías locales, así como equipo de seguridad y casco.

Fecha:

Domingo 26 de abril

Hora:

8 a 12 horas

Lugar:

2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala, frente a Colegio San Sebastian.

Precio:

Cupo limitado:

  • Paquete Todo Incluido: Q150 por persona
  • Promoción en pareja: Q125 por persona
  • Obtenga 10% de descuento sobre el paquete todo incluido al llevar bicicleta y casco

Entradas:

Transferencia bancaria
Banco Industrial, monetaria
066-015159-8
A nombre de Fun Tours Guatemala

Más información al teléfono 5627-1753.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhB4d-4XantyxCGZ4ncDceUOVEmCY4K5SZSfPyPbQ3vdkjQ/viewform

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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