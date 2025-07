Ricardo Arjona reacciona al Sold Out de sus 15 conciertos en Guatemala y anuncia expansión de su gira

En menos de dos horas tras la venta general de las entradas para sus 15 conciertos en Guatemala, la productora Showbusiness oficializó que se agotaron los boletos para las funciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esto provocó una efusiva reacción del cantautor, quien agradeció el apoyo del público y anunció nuevas fechas de su gira.

Con aproximadamente 30,720 entradas vendidas —cifra estimada según la capacidad por función del referido recinto—, Arjona agotó las localidades en cuestión de minutos, lo que ocasionó retrasos en la página oficial de E-Ticket debido a la alta demanda.

A través de un video se hizo pública la reacción de Ricardo Arjona ante el anuncio de la venta total: “Oye, no lo puedo creer. No te puedo creer lo que me acaban de avisar ahorita”, exclamó con euforia.

Con una sonrisa y aún incrédulo por alcanzar el sold out en tan corto tiempo, Arjona exclamó: “¡Es increíble!” y añadió: “¿Ahora qué digo? ¿Que se vendieron 15 conciertos en dos horas en Guatemala? ¡No puede ser!”, expresó mientras hablaba con el camarógrafo y procesaba la noticia.

“No sé qué decir. Yo estaba ahorita en el estudio haciendo un arreglo para una canción”, dijo, revelando la autenticidad de su emoción al ver agotadas las entradas en su país.

Asimismo, cuestionó cómo grabar el video de agradecimiento: “¿Cómo le hacemos, maestro? ¿Me siento con una cara de y digo ‘gracias’? Está raro eso, ¿no?”, continuó.

“¡Ay, Dios mío! Bueno, tratemos de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo nomás porque me parece increíble”, declaró.

“Me parecía exagerado”

Luego de que la productora y él confirmaran 15 funciones para octubre y noviembre en el Teatro Nacional, y tras agotarse las entradas, Arjona confesó que inicialmente le parecía exagerado pensar en llenar todas esas fechas.

“¿Vos sabés lo que yo me palie para que no saliera con las 15 funciones? Me parecía exagerado y hasta rogando me parecía. ¡Ay, adiós!”, confesó, atónito.

El momento mostró cómo el anuncio de llenar el Teatro Nacional —un espacio que para él tiene fuerte carga simbólica— lo dejó confundido. Al plantearse la necesidad de grabar un video de agradecimiento, Arjona preguntó qué rostro debía poner y qué debía decir; incluso bromeó: “Hola amigos, estoy emocionado… ¿Está raro?”, enfatizó.

“15 funciones en un día, salieron y… se vendieron en un día, en horas. Yo no lo puedo creer”, insistió. “Estoy, en serio, inmensamente feliz, agradecido con mis paisanos. Me parece increíble. Estoy emocionado”, declaró.

Anuncia expansión de gira

Para continuar con la promoción de SECO, a través de su nueva gira “Lo que el SECO no dijo”, Arjona anunció la expansión de sus conciertos, que lo llevará en febrero del 2026 al Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York.

El cantautor confirmó que, junto con el anuncio del sold out en Guatemala, también se le notificó que la gira continuará en Nueva York el 11 de febrero del 2026.