El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona visitó la frontera entre México y Estados Unidos, esa que un día usó como escenario para grabar el videoclip de su éxito Mojado.

En un video publicado este sábado 28 de noviembre del 2026 en sus redes sociales, el artista recordó la grabación del videoclip y lo impactante que le resultó hacerlo ante las miradas de los policías y de quienes aspiraban a cruzar la frontera.

“Hay muchas ideas encontradas justo en este pedazo del mapa, muchas ironías, mucho surrealismo acá”, dice Arjona al inicio del audiovisual.

En las imágenes se ve al artista caminando cerca del muro que marca la frontera entre México y Estados Unidos, mientras explica cómo grabó el videoclip de Mojado en ese lugar.

“¿Vos podés ver para allá? Ahí terminamos de hacer la canción de Mojado”, cuenta Arjona, antes de encontrarse con un trío de músicos llamado Los Parientitos, a quienes pregunta si conocen el tema. Ante la negativa, les pide prestada la guitarra y comienza a cantarlo.

En ese momento aparecen escenas del video original, grabado en ese lugar hace 21 años, en noviembre del 2005.

“Antes había solo una pared, entonces de este lado había un montón de gente que quería cruzar y el otro lado estaba lleno de policías gringos”, recordó el guatemalteco.

Añadió que, mientras grababa el tema con el grupo Intocable ante la mirada de los migrantes que pensaban cómo cruzar la frontera, se podía ver al fondo a los delfines cruzando el mar. “¡Qué tremendo!”, expresó para definir la escena.

El video concluye con el artista cantando de nuevo en ese lugar la última estrofa de la famosa canción: “¿Por qué te persiguen, mojado? Si el cónsul de los cielos ya te dio permiso”.

En la descripción de la publicación, Ricardo Arjona añadió una reflexión sobre cuánto disfruta de las pequeñas cosas de la vida y de estar cerca de la “gente de a pie”.

“El lujo no siempre es lo que la gente piensa. Lujo también es darte el gusto de desplazarte por allí y hacer tierra con la electricidad que solo te da la realidad. Las canciones nacen de lo cotidiano, pero ellas mismas me llevaron al aislamiento. Hoy disfruto establecer contacto. Hay quien prefiere las alfombras rojas; yo sigo sintiendo más cercanos a los de a pie. Quizás porque nunca salí del barrio, ese mismo que traigo encapsulado, que me aferra a la realidad y me hace disfrutar de las pequeñas cosas”, escribió el artista.

En el resto del mensaje cuenta su experiencia de regresar a la frontera y cantar de nuevo la canción que se convirtió en un himno para los migrantes.

“Le quité la guitarra a LOS PARIENTITOS, regresé a donde grabé Mojado y la canté como nació. Me di un chapuzón de realidad cantando en la frontera y en ese muro que le da permiso a los delfines de desplazarse a su antojo, pero le prohíbe a los humanos hacer lo mismo. Ojalá los líderes latinoamericanos le den las opciones precisas a nuestra gente para que no tengan que escapar a ninguna parte”, concluyó.

Ricardo Arjona lanzó Mojado en el 2005 junto al grupo Intocable. Veintiún años después, el tema tiene más de 56.8 millones de reproducciones en Spotify y varios millones más de vistas en YouTube.