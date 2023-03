Ricky Martin en Argentina: ¿por qué el cantante invitó a una de sus fanáticas a entrar al hotel donde él se hospedaba?

Pero no solo conmovió lo que hizo arriba del escenario, sino también abajo. Tuvo un gran gesto con una de sus fanáticas que no pasó inadvertido y se viralizó en las redes.

El artista puertorriqueño volvió a encender los escenarios argentinos en el marco de su tour Ricky Martin sinfónico.

Tras presentarse en Córdoba y Mendoza, el cantante arribó de nuevo a Buenos Aires.

Muy propio de él, salió a saludar a los fanáticos que lo esperaban afuera del hotel y que deseaban verlo lo más cerca posible, darle regalos, sacarse fotos y hacerle llegar todo su amor.

Ricky Martin, con su mejor vibra y vestido con la playera de su gira, pantalón y sandalias, les cumplió el deseo de verlo de cerca.

Las fotos y videos del intérprete y sus fans no tardaron en inundar las redes sociales.

Hubo una imagen que le sacó una sonrisa a más de uno y la protagonista fue Laura Bianucchi. Ella tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas. Con ayuda del fan club de Ricky Martin, del cual es parte, pudo ingresar al hotel donde se hospedaba el cantante y recibe un fuerte abrazo y unas emotivas palabras de parte de su ídolo.

La joven contó en una entrevista con Cadena 3 de Rosario, que aún estaba emocionada y conmovida por la increíble experiencia que vivió con quien es su ídolo desde que era pequeña.

“Te abraza con una calidez increíble. Le dije ‘que Dios te bendiga, gracias por hacerme la más feliz del mundo’”, comentó y reveló que la respuesta del cantante fue: “A ti por ser tan linda”.

Las imágenes del encuentro no tardaron de circular. En ellas se pudo ver el saludo del músico a Laura, quien vestía la playera y gorra azul del club de fans. A su lado se encontraba una pequeña niña también en silla de ruedas. Ricky Martin se acercó, las saludó y abrazó e incluso intercambió unas palabras con ellas.

El cantante halagó Argentina 1985 a través de sus redes y recibió una sentida respuesta de Axel Kuschevatzky.

El intérprete tiene un gran sentimiento hacia Argentina, que no solo demostró reiteradas veces, sino que recientemente lo hizo con un halago a Argentina, 1985, la cinta que el 12 de marzo representará al país en los Oscar, puesto que es una de las cinco nominadas en la categoría de Mejor película extranjera.

El cantante escribió en sus redes sociales: “¿Ya la vieron? Gran actuación, nominada al Oscar”, junto a los emojis de aplausos y el póster de la cinta.

Axel Kuschevatzky, productor del film, comentó en Twitter: “¡Gracias Ricky Martin por apoyar nuestra película nominada al Oscar Argentina,1985!”.

Thanks Ricky Martin for supporting our Oscar nominated film ARGENTINA, 1985! 🇺🇸

¡Gracias Ricky Martin apoyar nuestra película nominada al Oscar ARGENTINA, 1985! 🇦🇷 @ricky_martin #rickymartin#Latino #diversity #diversitymatters#argentina #primevideo #argentina1985 pic.twitter.com/AlcKMmgpjM

— aхel ĸυѕcнevaтzĸy (@AxelKuschevatzk) February 25, 2023