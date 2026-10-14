RJ Mitte veía al futuro: el actor de “Breaking Bad” habló de su vejez en una de sus últimas entrevistas

Apenas nueve días antes de morir, el actor estadounidense RJ Mitte hablaba del futuro. El 3 de octubre de 2026 el intérprete de Walter White Jr en la serie Breaking Bad participó en el podcast Brownsville in Motion y ahí al artista, que según reportes de la policía y comentarios de sus colegas, se quitó la vida el lunes 12 del mismo mes, le pidieron hablar de sus planes a largo plazo.

A la pregunta concreta de qué pensaba de él en el futuro, RJ respondió: “Esperaría mantenerme fiel a lo que creo y a lo que quiero lograr”. Además, con un toque de humor afirmó que esperaba no volverse una persona gruñona al alcanzar más edad, según señala el diario El Comercio, de Colombia.

El sitio Infobae señala que, concretamente, esa respuesta la dio cuando le pidieron que se imaginara a sí mismo al cumplir 50 años. Añade el medio digital que el actor aseguró que su parálisis cerebral, que le fue diagnosticada cuando tenía tres años, le provocaba mucho dolor de cadera. y por eso siempre se imaginó "todo arrugado" durante la vejez.

Expuso también que esa condición lo llevó a tener un estilo de vida disciplinado e incluso refirió que la dieta y el ejercicio eran claves para su bienestar.

Según añade el diario Excelsior de México, Joe Vulpis, conductor del mencionado podcast quien tuvo a cargo la entrevista, es otro de los sorprendidos por la decisión del actor. Vulpis recordó la actitud positiva con la que hablaba de sus proyectos profesionales y actividades altruistas.

Decisión sorpresiva

Las respuestas brindadas por el artista, que también había asumido un liderazgo en cuanto al reconocimiento y apoyo para quienes como él viven con las consecuencias de la parálisis cerebral, no hacían pensar que tomaría ninguna acción contra su vida.

Vulpis, quien ha brindado declaraciones a otros medios de comunicación, luego de haber referido la entrevista, describió al actor como alguien genuino y positivo. Contó también que la conversación que mantuvieron fue especialmente agradable. Incluso, ha dicho que después del encuentro ante los micrófonos ambos platicaron sobre distintos aspectos de la vida y los planes que Mitte tenía en mente.

La revista Gente también reporta que el propio Mitte había anunciado la transmisión de la entrevista que tuvo con Vulpis, a través de sus redes sociales. "El 7 de octubre, apenas cinco días antes de su muerte, el actor compartió en Instagram un fragmento de su participación en The Joe Vulpis Podcast, una conversación en la que repasó su paso por Breaking Bad y reflexionó sobre el desenlace de la serie", anota la publicación.

Tristeza en Hollywood

Las reacciones de los colegas del artista no han parado ya que era admirado tanto por su talento actoral como por su lucha en favor de la causa que siempre tuvo presente.

El sitio as.com indicó que la actriz Lea Thompson, quien trabajó con RJ Mitte en Switched at Birth dijo tener el corazón roto y describió al actor como alguien "alegre, profesional y amable".

Uno de los mensajes más difundidos fue el del actor Bryan Cranston, quien interpretó al padre de Mitte en Breaking Bad. El protagonista de la serie recordó que lo conoció cuando el joven solo tenía 14 años y expresó su tristeza por su temprana pérdida. Anna Gun, que en el serial interpretó a la madre del personaje de RJ, escribió en sus redes "Vivirás en mi corazón".