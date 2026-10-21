¿Robin Williams estará en la nueva película de Jumanji? Esto se sabe acerca de su personaje Alan Parrish

El anuncio de una nueva película de la saga Jumanji ha generado expectativa entre los admiradores de esos viajes fantásticos. Los mayores recuerdan con cariño al personaje Alan Parrish, interpretado por el actor estadounidense Robin Williams (1951-2014). Esa nostalgia ha hecho que la mención que Dawyne Johnson hizo de él generara especulaciones. Pronto surgieron rumores de que el personaje volvería e incluso de que el propio Williams sería recreado mediante inteligencia artificial.

La realidad, según el sitio de noticias MSN, es que Johnson compartió detalles sobre un homenaje dedicado al actor. Sin embargo, de acuerdo con los productores, solo se tratará de un guiño que busca mantener vivo su recuerdo en la nueva entrega.

Atentos al vestuario

El sitio Infobae señala que Johnson explicó cómo surgió la idea de honrar a Williams durante el rodaje de la cuarta entrega de la franquicia, que se estrenará en diciembre del 2026 y que, según cree la mayoría, será el cierre de la historia.

El protagonista incluyó unos dados en su vestuario como referencia a Williams y a su papel como Alan Parrish. Ahora que han comenzado a difundirse imágenes de esta nueva producción, el detalle no ha pasado inadvertido entre los admiradores. Algunos reconocieron el significado de este elemento y lo han destacado en las redes sociales.

La producción añade que esta es una manera de reconocer la relevancia que Robin Williams dio a esta serie de películas, en las que se enfatizan el amor filial y la aventura.

En la película de 1995, Robin Williams interpretó a Alan Parrish, un niño que queda atrapado dentro de un misterioso juego de mesa. Décadas más tarde, dos hermanos encuentran el juego y liberan a Alan, quien debe enfrentarse a los peligros que quedaron dentro de él.

Su personaje fue pieza fundamental de la historia, pues representa el vínculo entre la primera película y las aventuras que llegaron más adelante.

Johnson se ha mostrado entusiasmado tanto por este homenaje póstumo al actor, a quien afirma admirar, como por el próximo estreno de la cinta. Según lo publicado por Infobae, el actor habló del tema durante una conversación con People, en el marco de una celebración para nominados por primera vez a los Globos de Oro.

La cinta llegará a los cines en diciembre de 2026 y promete ser uno de los estrenos más exitosos del fin de año.