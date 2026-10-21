¿Robin Williams estará en la nueva película de Jumanji? Esto se sabe acerca de su personaje Alan Parrish

cine

¿Robin Williams estará en la nueva película de Jumanji? Esto se sabe acerca de su personaje Alan Parrish

Aunque falleció hace 12 años, el recuerdo del actor sigue vigente para los productores de la saga y tendrá un espacio en la nueva cinta.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

|

time-clock

Robin Williams en una escena de Jumanji de 1995. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla del tríaler de la cinta)

El anuncio de una nueva película de la saga Jumanji ha generado expectativa entre los admiradores de esos viajes fantásticos. Los mayores recuerdan con cariño al personaje Alan Parrish, interpretado por el actor estadounidense Robin Williams (1951-2014). Esa nostalgia ha hecho que la mención que Dawyne Johnson hizo de él generara especulaciones. Pronto surgieron rumores de que el personaje volvería e incluso de que el propio Williams sería recreado mediante inteligencia artificial.

La realidad, según el sitio de noticias MSN, es que Johnson compartió detalles sobre un homenaje dedicado al actor. Sin embargo, de acuerdo con los productores, solo se tratará de un guiño que busca mantener vivo su recuerdo en la nueva entrega.

Atentos al vestuario

El sitio Infobae señala que Johnson explicó cómo surgió la idea de honrar a Williams durante el rodaje de la cuarta entrega de la franquicia, que se estrenará en diciembre del 2026 y que, según cree la mayoría, será el cierre de la historia.

El protagonista incluyó unos dados en su vestuario como referencia a Williams y a su papel como Alan Parrish. Ahora que han comenzado a difundirse imágenes de esta nueva producción, el detalle no ha pasado inadvertido entre los admiradores. Algunos reconocieron el significado de este elemento y lo han destacado en las redes sociales.

LECTURAS RELACIONADAS

El museo revive a los personajes del terror más importantes del cine, para llevar al publico a un viaje por el terror. (Foto Prensa Libre: Cortesía FEGUA)

“La Estación del Terror”: los espantos y leyendas de las vías ferroviarias de Guatemala llegarán al Museo del Ferrocarril

chevron-right
Skanderborg (Denmark), 06/08/2026.- British singer Robbie Williams performs at Smukfest music festival in Skanderborg, Denmark, 05 August 2026. (Dinamarca) EFE/EPA/Mikkel Berg Pedersen DENMARK OUT

Robbie Williams invita a Omar Chaparro a cantar junto a él en su concierto en la Ciudad de México

chevron-right

La producción añade que esta es una manera de reconocer la relevancia que Robin Williams dio a esta serie de películas, en las que se enfatizan el amor filial y la aventura.

En la película de 1995, Robin Williams interpretó a Alan Parrish, un niño que queda atrapado dentro de un misterioso juego de mesa. Décadas más tarde, dos hermanos encuentran el juego y liberan a Alan, quien debe enfrentarse a los peligros que quedaron dentro de él.

Su personaje fue pieza fundamental de la historia, pues representa el vínculo entre la primera película y las aventuras que llegaron más adelante. 

Johnson se ha mostrado entusiasmado tanto por este homenaje póstumo al actor, a quien afirma admirar, como por el próximo estreno de la cinta. Según lo publicado por Infobae, el actor habló del tema durante una conversación con People, en el marco de una celebración para nominados por primera vez a los Globos de Oro.

La cinta llegará a los cines en diciembre de 2026 y promete ser uno de los estrenos más exitosos del fin de año.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

Lee más artículos de Ana Lucía Mendizábal

ARCHIVADO EN:

Alan Parrish Dawyne Johnson Estreno de cine Jumanji Robin Williams 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM