Rostro de fe: Artista peruano realiza la primera estatua hiperrealista del papa León XIV

Entre los distintos homenajes que recibirá el papa León XIV en su gira pastoral por Sudamérica se destaca el trabajo del artista peruano Walt Wizard, quien se especializa en elaborar estatuas hiperrealistas de famosos personajes. La pieza artística tiene el objetivo de exaltar la visita del pontífice a Perú en noviembre próximo. Este viaje pastoral también incluirá a Uruguay y Argentina.

La obra artística de Walt Wizard, cuyo nombre verdadero es Walter Huamán, forma parte de una serie denominada Perú: rostros de fe y valentía que incluirá también esculturas hiperrealistas de los santos peruanos San Martín de Porres y de Santo Toribio de Mogrovejo, del que se celebra actualmente su año jubilar por los 300 años de su canonización, según anota la agencia de noticias EFE.

Ya lo conoció

El artista recordó que ya tuvo la oportunidad de encontrarse con León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. En esa visita pudo presentarle una escultura hiperrealista de Jesucristo.

La primera escultura hiperrealista del papa León XIV realizada por el artista Walt Wizard. (Foto Prensa Libre: EFE/ Walt Wizard)

Wizard, quien se confiesa creyente, explicó a EFE que su intención en realizar estatuas hiperrealistas religiosas se basa en que, a través de su arte, también permite a las personas un encuentro más íntimo, humano y emotivo con personajes que tienen relevancia en el campo de la fe.

Resaltó, además, un momento singular para él cuando asistió el año pasado a una misa oficiada en Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde León XIV fue obispo durante ocho años, por el sacerdote peruano Monseñor Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa.

En esa homilía, Rimaycuna hizo un llamado a "poner nuestros dones al servicio de Dios. Comprendí que también podía enfocar mi arte hacia la fe", declaró Wizard.

Un delicado proceso

Para elaborar una estatua hiperrealista, se utiliza silicona de grado médico, el material más parecido a la piel humana.

En el proceso de creación, se considera primero la recopilación de información y estudio del personaje en todas sus dimensiones, características del rostro, tipo de piel, expresiones y facciones, medidas del cuerpo, estatura, vestimenta, accesorios y otros elementos más, que hacen posible desarrollar el personaje con precisión, según aseguró el artista que espera estar en primera fila durante la visita del pontífice a su país.

El papa León XIV, cuyo nombre es Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, en 1955, pero tiene un fuerte vínculo con Perú, porque fue enviado por primera vez a ese país sudamericano en 1985 como misionero agustino en Chulucanas, Piura. En 1988, se trasladó a Trujillo para dirigir un proyecto de formación para aspirantes agustinos, labor que desempeñó durante casi una década

En 2014, Prevost fue nombrado por el papa Francisco como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo, y al año siguiente se nacionalizó peruano, cumpliendo con los requisitos del concordato entre la Santa Sede y Perú