Qué dijo el papa León XIV ante cerca de 700 mil fieles durante su multitudinaria misa en París

El papa León XIV pidió a los fieles de Francia que construyan “una nación renovada a partir de sus raíces ” cristianas durante la homilía de la misa multitudinaria que congregó este 26 de septiembre a cerca de 700 mil personas en el centro de París, después de recorrer en papamóvil los Campos Elíseos.

Este fue el segundo encuentro multitudinario del Papa durante su visita a París. Antes, su vehículo había recorrido las avenidas de la orilla izquierda del Sena, donde unos 300 mil asistentes lo aclamaron, según datos oficiales.

“Tienen sed de Dios, de vida, de verdad, de unidad, de paz, de comunión, de felicidad. Aspiren a redescubrir un horizonte luminoso, a construir una nación renovada a partir de sus raíces, regadas por la fe”, dijo el pontífice en la homilía desde el altar colocado en plena plaza de la Concordia, en el corazón de París.

Pidió que este viaje, junto con su presencia en Francia, “les confirme su fe y los anime a irradiar y transmitir sin cesar la vida, la paz y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo”.

Habló también del vacío que sienten algunas personas y de cómo buscan llenarlo con “nuevos placeres; queremos poseer cosas nuevas” y hacen todo lo posible por “divertirnos para no sentir ese malestar interior”.

También propuso recurrir a la fe y a Dios, “porque para Él, ninguno de nosotros es un número en una identificación, ni un número de serie, sino una persona, una persona única e insustituible”.

Miles de personas asisten a la misa multitudinaria del papa León XIV este 26 de septiembre en París. (Foto Prensa Libre: EFE/ Nerea González).

A los fieles les pidió aspirar “a redescubrir un horizonte luminoso” y no guardar la fe para ellos, sino transmitirla a otras personas. “Les corresponde a ustedes llevar la esperanza allí donde reinan el desánimo y la sequía espiritual”, agregó.

Por ello, el Papa afirmó que desde “la hermosa París” reza “con fervor para que el agua viva del Espíritu Santo se derrame sobre toda Francia”.

“Pienso en ustedes, queridas familias, quienes, a pesar de las múltiples dificultades que enfrentan a diario, perseveran valientemente en su misión. Les agradezco de corazón por todo el bien que se realiza a través de ustedes; que nunca se agote en sus vidas la presencia concreta de Jesús”, dijo.

“¡Qué hermoso es ver su entusiasmo, su dinamismo, su compromiso y la alegría que llevan a las comunidades cristianas!”, les dijo a los jóvenes, que lo aclamaron durante todo su recorrido por los Campos Elíseos.

Durante su visita a Francia, el papa León XIV pidió a jóvenes, familias y fieles convertirse en “testigos vivos” y llevar esperanza donde hay desánimo. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI / POOL).

También invitó a los catecúmenos y neófitos, aquellos que acaban de ser bautizados, a “dar testimonio de su camino de fe y conversión” para convertirse “en testigos vivos” y “difundir a su alrededor la civilización del amor”.

Concluyó invocando a la Virgen para que “surjan manantiales de agua viva en el seno del Pueblo de Dios y hagan florecer por toda Francia los brotes de la fe, la esperanza y la caridad”.

La visita del santo padre a Francia, que durará hasta el 28 de septiembre, ha despertado gran expectación en el país. La misa de la plaza de la Concordia fue anunciada como el acto más multitudinario.

El Papa se trasladó hasta el Arco del Triunfo y allí subió al papamóvil para recorrer los 2.5 kilómetros de los Campos Elíseos.

París recibió a León XIV con cientos de miles de fieles. En su homilía, el Papa pidió construir una nación renovada y redescubrir “un horizonte luminoso”. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI / POOL).

En el 2008, con Benedicto XVI, cerca de 260 mil fieles participaron en una misa en el mismo lugar.

Entre los fieles había carteles y consignas a favor de la paz, además de eslóganes más modernos, como “Keep Calm and Pray Jesus” (Calma y reza a Jesús). “Paz al mundo. Ese es el mensaje más importante que nos está dando a todos”, contó a EFE Sonia Macías, llegada desde Colombia expresamente para la visita de León XIV a la capital francesa.

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron —quien ya había anunciado que no acudiría—, y el primer ministro Sébastien Lecornu se sentaron en primera fila. También asistieron varios candidatos a las elecciones presidenciales del 2027.

Entre los políticos presentes estuvieron Marine Le Pen y Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (RN), así como los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, respectivamente.

El presidente Emmanuel Macron calificó de “monumental” la misa que el papa León XIV celebró este sábado ante cientos de miles de personas.

“Concordia y fraternidad. Francia está orgullosa de acoger al papa León XIV y de esta misa monumental en el corazón de París”, escribió Macron en sus redes sociales, junto con un video del recorrido del pontífice por los Campos Elíseos en su papamóvil.