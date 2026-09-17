¿Puede el Vaticano buscar una nominación a los premios Óscar por primera vez en su historia?

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¿Puede el Vaticano buscar una nominación a los premios Óscar por primera vez en su historia?

La revista Variety informa que el Vaticano buscará por primera vez en su historia una nominación en los premios Óscar con un cortometraje documental.

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El Vaticano buscará por primera vez en la historia una nominación en los premios Óscar con un cortometraje documental de un joven italiano con distrofia muscular, según informó la revista Variety.

Titulada 'Green Lava', el proyecto de 39 minutos presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que causa debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Tras la pérdida de su hermano Mattia a causa de la misma afección, Giacomo "se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea", señaló la sinopsis.

La película, producida por el Vaticano y grabada en la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte de Italia, se presentará esta semana en Los Ángeles como parte del proceso que deben seguir aquellas producciones que desean ser consideradas para el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

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Esta supone la primera vez que una película producida por el Vaticano compite por los Óscar en los casi 98 años de historia de estos premios, considerados los más prestigiosos del cine internacional.

El proyecto, aun así, no representará específicamente al Vaticano.

A diferencia de la categoría de largometraje internacional, que sí exige el respaldo oficial de un gobierno nacional o comité específico del país, la categoría de cortometraje documental, en la que compite 'Green Lava', no requiere una presentación oficial de ningún tipo.

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ESCRITO POR:

Redacción EFE

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