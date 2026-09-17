¿Puede el Vaticano buscar una nominación a los premios Óscar por primera vez en su historia?

El Vaticano buscará por primera vez en la historia una nominación en los premios Óscar con un cortometraje documental de un joven italiano con distrofia muscular, según informó la revista Variety.

Titulada 'Green Lava', el proyecto de 39 minutos presenta a un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, quien vive con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que causa debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular.

Tras la pérdida de su hermano Mattia a causa de la misma afección, Giacomo "se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea", señaló la sinopsis.

La película, producida por el Vaticano y grabada en la cadena montañosa de las Dolomitas, en el norte de Italia, se presentará esta semana en Los Ángeles como parte del proceso que deben seguir aquellas producciones que desean ser consideradas para el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

Esta supone la primera vez que una película producida por el Vaticano compite por los Óscar en los casi 98 años de historia de estos premios, considerados los más prestigiosos del cine internacional.

Green Lava, un documental producido por el Vaticano, buscará ser considerado para una nominación a los premios de la Academia de Hollywood.



La cinta, de 39 minutos, sigue a Giacomo Mattivi, un joven italiano con distrofia muscular de Duchenne, y aborda también la pérdida de su… pic.twitter.com/HInDua8DO1 — El Horizonte (@ElHorizontemx) September 16, 2026

El proyecto, aun así, no representará específicamente al Vaticano.

El Vaticano podría lograr su primera nominación al Oscar en 97 años gracias a Green Lava, un documental de 39 minutos dirigido por Lia Beltrami y Ali Aksu. Se proyectará en Los Ángeles del 18 al 24 de septiembre en Lumiere Music Hall de Beverly Hills y luego se iniciará el… pic.twitter.com/tLQm6Dia6G — Geek News (@genvisualia) September 16, 2026

A diferencia de la categoría de largometraje internacional, que sí exige el respaldo oficial de un gobierno nacional o comité específico del país, la categoría de cortometraje documental, en la que compite 'Green Lava', no requiere una presentación oficial de ningún tipo.

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