Russell Brand evitó que Katy Perry fuera mencionada en su juicio, pero ahora ella podría contar su historia

En días recientes, Russell Brand fue declarado culpable de violación por un tribunal de Londres. En dicho juicio, los abogados de Brand lograron que la Fiscalía eliminara toda referencia a Perry, con el argumento de que esa información no era relevante para los cargos presentados, según Infobae.

Perry no prestó declaración durante la investigación y, según el fiscal principal, David Roberts, "se cubrieron todas las líneas de investigación razonables".

El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, declaró culpable al actor, presentador y comediante británico de cuatro cargos: uno de violación y tres de agresión sexual, según publica la revista ¡Hola!

Brand fue absuelto de otros tres cargos relacionados con delitos sexuales, incluidas dos acusaciones de violación y un cargo por intento de agresión, agrega ¡Hola!

Katy Perry y Russell Brand se casaron en octubre del 2010 en la India, en un complejo turístico de lujo de Rajastán. Apenas 14 meses después pusieron fin a la relación. La cantante presentó la solicitud de divorcio el 30 de diciembre del 2011 y alegó "diferencias irreconciliables", según ¡Hola!. En su momento, Perry dijo que Brand quería tener hijos y ella no se sentía lista.

La relación terminó con un mensaje de texto y se ha mantenido silencio acerca de cómo fue ese matrimonio. Ahora parece que todo podría salir a la luz.

Katy Perry y Justin Trudeau (exprimer ministro de Canadá), su actual pareja. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/NINA PROMMER)

Según una nota de ¡Hola!, fuentes cercanas a la estrella afirman que Perry estaba esperando el resultado del juicio para cerrar un acuerdo sobre una serie y una biografía. Según fuentes cercanas, durante varios años la estrella ha recibido ofertas para contar su versión acerca de ese matrimonio.