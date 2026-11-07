¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Fiscalía aclara situación del actor por orden de aprehensión en su contra

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó recientemente que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, por una denuncia de presunta violación. Sin embargo, la orden quedó sin efecto tras un juicio de amparo promovido por el investigado.

Mediante una publicación en la red social X, la Fiscalía emitió un comunicado en el que brindó más información sobre el caso.

En el comunicado, la institución señaló que mantiene una investigación independiente contra Derbez por un presunto caso de violación que habría ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

«La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho», señaló la Fiscalía.

La institución detalló que, aunque obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, esta quedó sin efecto debido a un juicio de amparo promovido por el investigado.

Por ello, según las autoridades, Derbez puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán.… pic.twitter.com/x6enPwuNq5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

No obstante, la Fiscalía aclaró que esta resolución no significa que la investigación contra Vadhir haya concluido ni lo exime de atender los requerimientos de las autoridades.

«A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición de colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía», afirmó la institución.

La Fiscalía indicó que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos para lograr que Vadhir comparezca. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible concretar la notificación correspondiente.

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