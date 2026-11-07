¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Fiscalía aclara situación del actor por orden de aprehensión en su contra

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¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Fiscalía aclara situación del actor por orden de aprehensión en su contra

La Fiscalía de México ha explicado la situación del actor Vadhir Derbez, quien es investigado por un supuesto caso de violación.

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Vadhir Derbez relata en canción "Morrito" las dificultades de crecer con un padre ausente

El cantante mexicano Vadhir Derbez habla durante una rueda de prensa donde presento su nuevo sencillo "Morrito", hoy en la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó recientemente que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, por una denuncia de presunta violación. Sin embargo, la orden quedó sin efecto tras un juicio de amparo promovido por el investigado.

Mediante una publicación en la red social X, la Fiscalía emitió un comunicado en el que brindó más información sobre el caso.

En el comunicado, la institución señaló que mantiene una investigación independiente contra Derbez por un presunto caso de violación que habría ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

«La investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho», señaló la Fiscalía.

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MEX3286. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/08/2023.- El cantante mexicano Vadhir Derbez habla durante una rueda de prensa donde presento su nuevo sencillo "Morrito", hoy en la Ciudad de México (México). El actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del célebre actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, sacará el viernes su nueva canción "Morrito", un tema en el que relata las dificultades de crecer con un padre ausente y las huellas -"buenas y malas"- que dejan los progenitores en sus hijos, relató en conferencia de prensa este jueves en la Ciudad de México. EFE/José Méndez

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La institución detalló que, aunque obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, esta quedó sin efecto debido a un juicio de amparo promovido por el investigado.

Por ello, según las autoridades, Derbez puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

No obstante, la Fiscalía aclaró que esta resolución no significa que la investigación contra Vadhir haya concluido ni lo exime de atender los requerimientos de las autoridades.

«A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición de colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía», afirmó la institución.

La Fiscalía indicó que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos para lograr que Vadhir comparezca. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible concretar la notificación correspondiente.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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