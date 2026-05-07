Vadhir Derbez niega acusaciones de abuso sexual y denuncia presunta extorsión

Vadhir Derbez, hijo del actor mexicano Eugenio Derbez, acapara la atención de los medios de comunicación tras conocerse una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual.

La denuncia habría sido interpuesta por una modelo estadounidense el pasado 2 de abril del 2026, luego de que supuestamente el artista la besó y tocó sin su consentimiento después de la grabación de un video musical en Coyoacán.

El programa De Primera Mano dio detalles del caso y de la carpeta de investigación de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, que recibió la denuncia.

Los hechos habrían ocurrido ese mismo día, alrededor de las 18 horas, en Coyoacán, donde Vadhir Derbez, modelos y personal de producción se reunieron para concluir la grabación de un video musical del artista.

Luego, Vadhir la habría llevado a su camerino, donde supuestamente la besó y tocó. Al sentirse acosada, la modelo se habría retirado del lugar para interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, el cantante fue entrevistado por el mismo programa el pasado miércoles 6 de mayo, donde negó las acusaciones y aseguró que con esas supuestas acusaciones buscan amedrentarlo y exigirle dinero.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, dijo.

Agregó que nunca estuvo a solas con la denunciante durante el rodaje y que existen testigos y grabaciones que lo respaldan.

“No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos. Es mi video, yo tengo gente pegada a mí 24/7, cada minuto. Por la gente que estuvo ahí, y la defensa que tenemos, todas las pruebas que hay, no me preocupo tanto por ese lado”, dijo.

Enrique González, abogado del artista, aseguró que luego de analizar las supuestas pruebas contra su cliente determinaron que se trata de un caso de presunta extorsión.

Agregó que Vadhir había recibido mensajes de distintos números telefónicos y por redes sociales en los que le exigían US$350 mil para no acusarlo. “Dile a tu papá, al fin ya sabemos que tiene dinero”, era la frase que, según el abogado, incluían los mensajes.