“Tengo recuerdos muy bonitos de Guatemala”: Vadhir Derbez está listo para la gala de los Premios Estela 2025 y resalta el cariño con el país

El sábado 23 de agosto, Guatemala celebrará la novena edición de los Premios Estela, que condecoran la música nacional y dan reconocimiento a lo mejor de región.

Según la organización, los Premios Estela nacieron de la inquietud de promocionar, honrar, valorar y salvaguardar la música y cultura, así como a los artistas y productores fonográficos, dando a conocer lo mejor de su trabajo histórico y actual.

Con más de 40 galardones por entregar, la gala del 2025 contará con cantantes guatemaltecos e internacionales. Además, participarán invitados como Vadhir Derbez, actor y cantante mexicano, quien desde su niñez ha estado vinculado con el entretenimiento.

Durante su niñez participó en varias telenovelas y aprovechó la oportunidad en los números musicales de esas producciones. Sin embargo, se vinculó con la música de forma profesional desde septiembre del 2016, con el lanzamiento del EP homónimo en el que incluyó temas como Te olvidé, Me haces sentir, Dime y En ti.

Vadhir también es conocido en el mundo de la actuación y su carrera en esa rama artística comenzó en 1997. Ha participado en obras de teatro, programas de televisión, musicales, películas y series, entre otras.

Con éxitos recientes en Yo no soy Mendoza, que ocupó el primer lugar en Netflix y Par de ideotas que destacó en Amazon Prime, Vadhir se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes y queridos de México y Latinoamérica.

Derbez ha fusionado sus gustos y pasiones y los ha reflejado en la industria del entretenimiento. En la actualidad continúa con la promoción de su música y tras nueve años dedicado en esa disciplina, regresará a Guatemala para compartir durante la gala de los Premios Estela.

Convencido que en el certamen brindará la oportunidad de brillar la música en general, Vadhir dio detalles de su participación durante una reciente entrevista con Prensa Libre.

Vadhir Derbez está listo para compartir en la gala de los Premios Estela 2025. (Foto Prensa Libre: Cortesía Vadhir Derbez)

Derbez ha asegurado en múltiples ocasiones que la música siempre ha sido una de sus pasiones y que lo demostró desde pequeño con sus participaciones

“Primero, quiero que sepan que ya estuve en Guatemala y disfruté muchísimo de un bonito país en el que tuve la oportunidad de grabar segmentos para un blog en YouTube. Así que cuando quieran pueden ver algo de esa aventura”, dijo Derbez.

“Recuerdo que acampamos con las personas que viajé y en esa ocasión llevé a mi perrita. Además, como me encanta volar, me ayudaron con un parapente con un motor atrás y durante la estadía disfruté mucho de la belleza del Lago de Atitlán, de los volcanes y del carisma de las personas. En resumen, tengo recuerdos muy bonitos del país y por eso estoy feliz de regresar”, agregó.

Premios Estela 2025

A propósito de los Premios Estela, Vadhir tiene la claridad de que la entrega de galardones honrará la trayectoria de varios músicos, cantantes y personas que están vinculadas con la música. Además, está dispuesto a compartir y pasar un momento lleno de alegría.

El actor y cantante mexicano reveló detalles de algunas de sus canciones, como Morrito, en la que refiere una conexión entre padre e hijos y Hasta que se acabe el mundo, con la que invita a reflexionar sobre la depresión.

“Estos temas tienen una conexión especial. Aunque he publicado canciones en las que hablo de fiesta, amor o desamor, al momento de componer, cada vez me gusta ser más profundo e irme mucho más a temas de los que no es común que la gente cante”, dijo.

“Siento que es vulnerarte de alguna manera y a la vez generar conciencia, sí, pero que viene de lugares más personales. Entonces, de las canciones favoritas para interpretar suelen ser Hasta que se acabe el mundo, Morrito, y Te confieso, que publiqué con Ximena Sariñana”, agregó.

De acuerdo con Vadhir, Morrito provocó conexiones intensas y motivó a la reflexión profunda. “Si se fijan en los comentarios del videoclip, han servido como una terapia para todos, tanto para los hijos y su relación con los papás y hasta los papás que tenían como esta culpa de ‘qué hago para conectar con ellos si me voy a trabajar, los llevo de fiesta y convivo con ellos y aun así no es suficiente’. Entonces, la conversación se volvió súper interesante”, dijo.

Para Te confieso, por más que sea una canción de desamor, Derbez aseguró que la disfruta debido a que es un tema que incluye varias capas.

“Estoy enfocado a la música y estoy trabajando para expandir la gira de Morrito Tour y llegar a Centroamérica y Sudamérica, y seguir creciendo esto”, agregó.

“Para toda la gente hermosa de Guatemala, gracias por estar ahí al pendiente, por ver mis proyectos, tanto actuación como música, pero en este caso apoyen los Premios Estela y a la música de sus compatriotas”, concluyó.

Cuando son los Premios Estela

La novena edición de los Premios Estela se celebrará el sábado 23 de agosto del 2025, en el Centro de Convenciones Visión, 4 calle, 23-03, zona 14, de la capital, a las 15 horas.