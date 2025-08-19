“Fue una oportunidad de representar a Guatemala y de poner en alto los valores de nuestra gente”: Héctor Sandarti comparte detalles de su participación en Top Chef VIP

Con los rellenitos de Guatemala y tamales inspirados en el país, Héctor Sandarti emocionó al jurado de Top Chef VIP, un reality culinariode Telemundo, que celebra su cuarta temporada desde el 22 de julio pasado.

Top Chef VIP reunió a 20 celebridades para competir en retos gastronómicos semanales y demostrar su pasión y talento en la cocina. Además, cuenta con emisiones los lunes, viernes y domingos.

Cada semana, los participantes se enfrentan a nuevos retos que van desde la preparación de platillos tradicionales hasta innovadoras creaciones de autor, todo bajo la presión del tiempo y la evaluación de un jurado experto. Con el avance de los episodios, algunos competidores quedan fuera, mientras que otros continúan en la competencia.

Sandarti representó a Guatemala con exquisitos platillos y compitió con celebridades como Lorena Herrera, Célinee Santos, Elvis Crespo, Sergio Goyri y Juan Soler, entre otros.

El actor y presentador guatemalteco fue eliminado el pasado 18 de agosto. Sin embargo, evidenció su agradecimiento a la producción de Top Chef VIP, a los jueces y a sus admiradores.

“No tengo más que decir que GRACIAS. Gracias @telemundo por invitarme a esta gran aventura”, dijo Sandarti en una publicación que difundió en redes sociales.

“Gracias a mis queridos compañeros, jueces, productores y todo el equipo al frente y detrás de este gran show. Me voy feliz y satisfecho… muy agradecido con todo el público que siempre me apoyó. Me voy… ¡Pero volveré!”, agregó.

Héctor Sandarti y su llegada a Top Chef Vip

Un día después de abandonar el reality culinario, Sandarti concedió una entrevista a Prensa Libre y dio detalles de su participación, de los platillos que preparó y de cómo vivió esa aventura.

“Acepté participar en Top Chef Vip porque vi la oportunidad de poder conectar con la audiencia de manera distinta”, dijo.

El actor y presentador guatemalteco llegó a la cuarta temporada, pero confesó que fue invitado en ediciones anteriores. Sin embargo, por otros compromisos no se dio la oportunidad.

“Ya había recibido la invitación a participar en Top Chef desde hace dos temporadas anteriores. Mi respuesta siempre fue que no por dos razones. Tenía un trabajo como conductor y estaba haciendo Casa de los famosos. Otra razón se debió a que no cocino nada, no es algo que me guste, no me atrae y tampoco tengo el interés de aprender, por eso dije que no”, indicó.

Durante la conversación, Sandarti confesó que le llegó nuevamente la oportunidad para participar en Top Chef y aceptó debido a que visualizó una nueva experiencia y un reto del que, luego de varias invitaciones, no pudo negarse.

Héctor Sandarti cautiva en "Top Chef Vip". (Foto Prensa Libre: Telemundo Internacional)

“En esta ocasión acepté debido a que lo vi como una oportunidad de poder conectar con la audiencia de manera distinta, porque cuando eres conductor, pues, siempre eres una persona neutral, no te involucras, la gente no ve tus emociones, tus sentimientos, cómo te vuelves vulnerable, cómo te emocionas, cómo te enojas, cómo te ríes… Entonces, vi una oportunidad muy buena en un reality dentro de todo muy amable, muy familiar, donde la convivencia no es lo más importante y todo gira alrededor de la cocina”, añadió.

En cuanto a la conexión con los guatemaltecos, Santarti dijo que eso lo motivó y que vio oportunidad de representar al país de una forma especial.

“Saber que en Guatemala se generó expectativa por mi participación, lo vi también como una oportunidad de representar a mi país en un concurso internacional, aunque no con lo mejor que hago, pero tratando de poner en alto los valores de nuestra raza, de nuestra gente y de presentar de la manera más honrosa posible algunos platillos propios de Guatemala”, añadió.

El formato de Top Chef VIP

De acuerdo con Sandarti, el formato del reality culinario está diseñado para que los concursantes cocinen, pero se enteran del platillo que les toca preparar, momentos antes de cada programa.

“El formato es interesante porque nos motivó a estar alerta y preparados para cualquier reto. Además, el tiempo fue clave y siempre fue un factor en contra de los concursantes, porque no somos cocineros”, añadió.

El apoyo de los guatemaltecos

Para Sandarti, el apoyo que ha recibido de sus compatriotas ha sido fundamental. Pero en Top Chef VIP sintió una conexión especial.

“He estado pendiente y he tratado ver mis redes sociales para ver la reacción de del público. Afortunadamente he recibido apoyo y siempre mi trabajo lo hago en gran parte, pensando en que el público está al pendiente de mí, de las cosas que yo hago, y en este caso le puse una especial atención a la gente de Guatemala, a los compatriotas que viven en EE. UU., en México y en Guatemala, porque me di cuenta de que estaban muy muy pegados al show y por eso era importante incluir platillos guatemaltecos”, reveló.

El éxito de Sandarti en Top Chef Vip

Según el actor y presentador guatemalteco, su participación en el reality culinario fue un aprendizaje y una grata experiencia en su carrera profesional.

“Cuando cocinas con amor, cuando pones en la cocina tu corazón, tu alma, tus raíces y tus recuerdos, ese ingrediente adicional que traspasa el platillo y logra también apapachar el corazón de quien lo consume”, dijo.

Sandarti agregó que la decisión de participar en Top Chef Vip fue en gran parte a la naturaleza del show.

Héctor Sandarti, celebra participación en el reality "Top Chef VIP". (Foto Prensa Libre: Cortesía Héctor Sandarti)

“No me gusta meterme en chismes, ni en problemas, ni en una competencia insana, y creo que, en ese sentido, esos ingredientes los tenía bien preparados y Top Chef Vip también, por eso acepté, aunque en la cocina no tanto (risas)… Durante mi estadía siempre dije: mientras haga un platillo, que sea mejor que el anterior, voy a avanzar, y mientras exista uno peor que el mío, me seguiré salvando, y fue lo que pasó”, comentó.

El aprendizaje

De acuerdo con Sandarti, Top Chef Vip le otorgó una experiencia distinta en su trayecto profesional y catalogó su participación como exitosa.

“Me siento extremadamente satisfecho por mi paso en Top Chef VIP. Creo que llegué más lejos de lo que hubiera imaginado. Siempre pensé en no ser de los primeros tres eliminados, porque lo visualicé como un poco vergonzoso. Y fui el octavo eliminado, lo cual habla de que no lo hice tan mal”, dijo.

Aunque su participación en el reality culinario fue aplaudida por el jurado y la audiencia, el presentador guatemalteco está convencido que no se enganchó con la cocina.

“No es algo que quiera hacer. Posiblemente en un futuro, cuando desintoxique de este tema de la presión de cocinar para conseguir una calificación con recetas que no conozco y con límite de tiempo, puede ser que se me ocurra meterme otra vez a la cocina y volver a recrear algo de lo que hice durante mi estancia en el reality”, indicó.

“Por lo pronto, sigo siendo el mismo Sandarti, al que no le gusta cocinar, que no le gusta meterse en la cocina, y que prefiere seguir comiendo que cocinando”, añadió.

¿Qué sigue para Sandarti?

De acuerdo con el actor y presentador guatemalteco, evalúa algunas propuestas de trabajo y probablemente se vincule con proyectos en EE. UU., México o Guatemala.

“Afortunadamente he tenido conversaciones y evalúo algunos proyectos. Aun no hay nada confirmado porque soy de las personas que prefiere esperar ese proyecto que encante y donde realmente pueda visualizarme cómodo, divertido, aportando, y no agarrar lo primero que llegue, solamente porque me lo están ofreciendo”, dijo.

El agradecimiento

Sandarti está convencido de que en Guatemala lo han apoyado desde que comenzó su trayectoria profesional y por esa razón agradeció todas las manifestaciones de cariño que recibió recientemente durante su estadía en Top Chef Vip.

“Para mí, en Guatemala está la audiencia que más me mueve, que más me importa, porque a fin de cuentas es mi gente, es la gente del país donde nací, el país de que me vio crecer, y aunque mi carrera la haya hecho mayormente en México, para mí, el que mis paisanos se sientan orgullosos de lo que hago, disfruten de mi trabajo, y aparte me lo expresen, la verdad me hace el hombre más feliz del mundo”, concluyó.