Escenario
Bárbara de Regil reta a Alana Flores: ¿qué se sabe del posible combate?
Alana Flores mantiene su invicto en Supernova Strikers 2025 y recibe el reto público de Bárbara de Regil para enfrentarse en la edición 2026.
La actriz mexicana Bárbara de Regil reta a la influencer Alana Flores a un combate de boxeo. (Foto Prensa Libre: EFE)
Por decisión unánime, la influencer Alana Flores conquistó el título del Supernova Strikers 2025, al derrotar a la actriz y cantante Gala Montes.
Con tres tarjetas idénticas de 30-26, Flores celebró su triunfo, manteniendo su récord invicto de cuatro victorias y cero derrotas en el boxeo amateur de gran audiencia. Fue entonces cuando la actriz mexicana Bárbara de Regil, presente como invitada en el evento, aprovechó el momento para retarla públicamente a un combate en el Supernova Strikers 2026.
La actriz que da vida a Rosario Tijeras se encontraba como espectadora cuando las cámaras la enfocaron. Sonriendo, mencionó: “Yo había escuchado que la que me querías retar eras tú”, a lo que Flores respondió: “Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no? Pero Rosario Tijeras se entrometió entre nosotras”.
El evento estaba programado originalmente para que De Regil fuera la contrincante de Flores; sin embargo, sus compromisos con las grabaciones de la telenovela Rosario Tijeras impidieron su participación.
“Rosario Tijeras me quitó el honor de poder estar en ese ring. Y, si Rosario me lo permite el próximo año, voy a estar allí arriba contigo”, continuó De Regil. La influencer respondió: “Te espero”.
Luego del intercambio de palabras, de Regil también aprovechó el momento para felicitar a Flores y reconocer su triunfo.
Aunque, según el medio Infobae, la segunda edición del Supernova Strikers ya fue confirmada, la fecha y la sede del próximo evento aún no han sido anunciadas.
La 4 veces campeona @alanafloresf fue retada por Barbara de Regil para el siguiente año 🔥🔥🔥#SupernovaStrikersAmigo #SupernovaOrigenes #Supernova pic.twitter.com/aDZ9WzYVgl— Ale Pindter🐩 (@alepindter22) August 18, 2025
¿Quién es Alana Flores?
Alana Flores inició su carrera como creadora de contenido durante la pandemia de covid-19, mediante transmisiones de Call of Duty: Mobile.
Originaria de Monterrey, Nuevo León, actualmente cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y casi 700 mil en YouTube.
Según reportes de Infobae, Flores ha destacado en la Kings League Américas y en espectáculos de boxeo amateur de gran audiencia, obteniendo los siguientes logros:
- La Velada del Año IV: debut con triunfo junto a Amablitz contra Nissaxter y Zeling.
- Stream Fighters 3 (2024, Medellín): victoria por decisión unánime ante la colombiana Mav.
- La Velada del Año V (2025, Barcelona): triunfo contra Ari Geli en un evento con más de 80 mil asistentes y 10 millones de espectadores en Twitch.