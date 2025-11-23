Hombre fue detenido señalado de hacerse pasar por pandillero y exigir Q250 mil en extorsión

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la detención de un hombre, que presuntamente, fingía ser integrante de una mara para exigir una extorsión.

El sospechoso fue identificado únicamente como Hugo “N”, de 57 años de edad, según el reporte policial difundido por las autoridades, previo a trasladarlo a un juzgado de la localidad.

La detención se dio en El Llano, San José Acatempa, Jutiapa, cuando el ahora detenido llegó a recoger el dinero de la extorsión, sin sospechar que la víctima había presentado una denuncia ante las autoridades.

El supuesto pandillero enviaba mensajes de texto a la víctima, también le hacía una serie de llamadas para exigirle Q250 mil, a cambio de no atentar contra su vida.

Por recomendación de los investigadores se acordó pactar la entrega de la extorsión, haciendo un montaje, que este domingo 23 de noviembre, permitió la captura del presunto imitador.

El sospechoso, al ser rodeado por los agentes investigadores, trató de evadir la responsabilidad, diciendo que él no era la persona que hacía la extorsión, y que tan solo lo habían enviado a recoger algo.

Pero al ser registrado, los agentes encontraron en su posesión dos teléfonos celulares, uno de ellos era desde donde el extorsionador hacía las llamadas y enviaba los mensajes a su víctima para hacerse con Q250 mil.