Vadhir y Eugenio Derbez reaccionan a la muerte de Gabriela Michel: apoyo a Aislinn y llamado a la sensibilidad en el duelo

La muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, provocó reacciones entre los seguidores de las actrices.

Michel falleció a causa de un paro cardiaco, y Aislinn se pronunció en la madrugada del 25 de noviembre, pidiendo espacio y respeto para vivir su duelo. En redes sociales, se empezó a especular sobre el silencio de la familia Derbez, en especial del padre de Aislinn y expareja de Michel, quien se encontraba en la entrega de los premios Emmy.

Vadhir Derbez, hermano de Aislinn por parte de Eugenio Derbez, compartió un mensaje sensible en redes sociales y expresó su postura:

“Te amo, hermana. Sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyarte”, comentó.

Después manifestó su molestia porque, desde el día de la muerte de Michel, recibió mensajes que lo calificaban de insensible y distante, solo por no haber publicado nada al respecto:

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes… sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella, solo no lo publiqué”.

“Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, dijo al aclarar que no es necesario publicar para acompañar a alguien.

“Esta foto que subo es más para ustedes que para ella. Ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional”, añadió.

Aislinn respondió en sus historias con un: "los amo", dirigido a cada uno de los miembros de su familia.

Eugenio Derbez, padre de Aislinn, se encontraba en la gala de los premios Emmy y no se pronunció de inmediato, lo que generó también críticas en redes. En una entrevista publicada en Despierta América, comentó que está consternado con la noticia y que no se había enterado a tiempo. Aclaró que hablaría con su hija, ya que únicamente se habían comunicado por mensaje de texto.

Por su parte, la actual esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, expresó que tenía comunicación con Michel y habían compartido momentos juntas.