Russell Brand, expareja de Katy Perry, es declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual: ¿cuándo recibirá su sentencia?

Russell Brand, actor conocido por Forgetting Sarah Marshall y expareja de Katy Perry, fue declarado culpable por un jurado este 5 de noviembre de un delito de violación y tres de agresión sexual. El actor fue trasladado a prisión preventiva luego de que el juez le negara la libertad bajo fianza.

Después de un juicio de cuatro semanas ante el Tribunal de la Corona de Southwark, el jurado emitió su veredicto y lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

Los cargos por los que fue declarado culpable corresponden a la violación de una admiradora de 21 años en el Hammersmith Apollo, en el 2009, y a las agresiones sexuales contra otras tres mujeres entre el 2004 y el 2009.

Medios como The Hollywood Reporter (THR) destacan que el juez rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa para que el actor pudiera "despedirse de sus tres hijos pequeños".

THR señala que "se le considera con riesgo de fuga, por lo que se le ha denegado la libertad bajo fianza". Por ello, deberá permanecer en prisión preventiva hasta el lunes 9 de noviembre, cuando el Tribunal de la Corona de Southwark dicte sentencia.

Según EFE, el actor fue absuelto de otros cargos que se le imputaban: dos de violación y uno de intento de agresión sexual. Por lo tanto, queda pendiente la sentencia correspondiente a los cuatro cargos por los que fue declarado culpable.

THR detalla que, mientras se leía el veredicto del jurado, la sala guardó silencio y el comediante parecía evitar mostrar expresiones, salvo cuando lo declararon culpable de violación, momento en el que cerró los ojos. Al enterarse de que sería trasladado a prisión, Brand indicó a su defensa que estaba bien.

El juez Joel Bennathan destacó que, ante el fallo del jurado, Russell Brand enfrentará una pena de prisión significativa. Por su parte, medios como Sky News informan que la Policía Metropolitana estaría investigando otras acusaciones de violación presentadas por dos mujeres.

Según EFE, una de las denunciantes sería una mujer que salió con Russell Brand cuando él tenía 30 años y ella apenas 16. La policía realiza las investigaciones correspondientes.

¿Qué se conoce de los casos por los que fue declarado culpable?

Uno de los cargos por los que recibirá sentencia el próximo 9 de noviembre corresponde a una violación ocurrida en el 2009, cuando conoció a una mujer en un concierto en el Hammersmith Apollo.

Ella señaló que, después de mantener relaciones sexuales consentidas, el actor la giró y la violó analmente, pese a que le pidió en repetidas ocasiones que se detuviera.

Brand también fue declarado culpable de tres cargos de agresión sexual: uno por haber manoseado a una mujer durante una fiesta en un bar del Soho, en el 2004; otro por haber agredido a una mujer en el 2005, cuando la lanzó contra una pared, la besó y la manoseó agresivamente; y el último por una agresión sexual durante un supuesto masaje forzado a una compañera de trabajo en el 2009, según THR.