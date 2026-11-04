“The One About Matthew Perry”: la hermana del actor revela la emergencia médica que lo llevó a un coma en el 2018

Matthew Perry sobrevivió a una emergencia médica en el 2018, cuando sufrió una perforación de colon que puso en peligro su vida. La situación causó preocupación a su hermana Mia Perry.

Con el estreno de la docuserie The One About Matthew Perry (El de Matthew Perry), se han revelado aspectos de la vida del actor de Friends, desde su infancia y los inicios de su carrera hasta su llegada a la fama y su lucha contra las adicciones.

El documental, estrenado en Netflix, reúne testimonios de familiares y amigos, además de entrevistas con el actor, con el objetivo de presentar una visión más amplia de su vida.

Matthew Perry, quien se convirtió en un ícono de la comedia entre 1994 y el 2004 por su interpretación de Chandler Bing, enfrentó durante años problemas de adicción que lo llevaron a ingresar en centros de rehabilitación.

La docuserie revela que Perry comenzó a beber a los 14 años y que sus problemas de adicción se agravaron después de alcanzar la fama. Durante el rodaje de Fools Rush In, en 1997, sufrió un accidente que marcaría el inicio de su dependencia de los analgésicos.

Esto provocó que, durante las últimas temporadas de Friends, su participación estuviera condicionada por sus ingresos y salidas de los centros de rehabilitación. Uno de los momentos más complicados de su vida ocurrió en el 2018, cuando sufrió una emergencia médica que puso en peligro su vida.

Ese año sufrió una perforación de colon por la que tuvo que ser hospitalizado y permaneció en coma. Mia Perry recuerda que, en esa ocasión, los médicos le dieron un 2% de probabilidades de sobrevivir.

Mia Perry recuerda que tuvo que asumir una responsabilidad difícil, pues quedó a cargo de decidir sobre las intervenciones médicas que se le realizarían al actor.

Durante ese episodio, los médicos tuvieron que conectarlo a un sistema de soporte vital denominado ECMO, que ayuda a mantener la circulación y oxigenación de la sangre cuando el corazón o los pulmones no pueden cumplir adecuadamente esas funciones.

“Me dieron un 2% de probabilidades de sobrevivir esa noche”, afirmó el actor en una entrevista recuperada por la producción.

Ante las escasas probabilidades de supervivencia, Mia Perry considera un milagro que su hermano haya sobrevivido. En un audio, el intérprete de Chandler Bing recordó que, cuando ingresó, había cinco personas conectadas a la misma máquina, de las cuales cuatro fallecieron.

Mia Perry recuerda que, semanas antes, había dado a luz en la misma unidad de cuidados intensivos donde permaneció hospitalizado su hermano.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre del 2023, en Los Ángeles, debido a los efectos agudos de la ketamina que le fue administrada.